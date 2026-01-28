Pesquisadores da UFRGS retornam à Serra gaúcha para mapear riscos de novos deslizamentos

Pesquisadores da UFRGS começaram a coletar dados sobre deslizamentos na Serra das Antas, em Veranópolis. Previne Taquari-Antas / Divulgação

Pesquisadores do Instituto de Geociências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) retornam para a Serra nesta quarta-feira (28), onde iniciam uma nova fase do projeto que une prevenção, planejamento e orientação à população: o Previne Taquari-Antas.

Um grupo de 10 pesquisadores da universidade chegou a Veranópolis, onde irá permanecer até a sexta-feira (30) coletando informações sobre a chuva de maio de 2024 e avaliando a situação das cicatrizes deixadas pelos deslizamentos de terra.

No ano passado, Santa Tereza foi a primeira cidade da região a passar pelo estudo. Outros municípios, como Bento Gonçalves, Farroupilha e Pinto Bandeira, receberão a visita do grupo ao longo deste ano. A partir das informações coletadas, o grupo irá criar um banco de dados detalhado sobre o volume de chuva registrado em cada dia em que houve deslizamentos nas cidades por onde passam as águas dos rios das Antas e Taquari, que fazem parte do mesmo sistema fluvial.

— É a continuação do trabalho feito em 2024, em que a UFRGS mapeou os deslizamentos na Serra e no Estado. Queremos ter uma previsão mais assertiva de quais áreas podem ser atingidas por um desastre no caso de uma tempestade. Temos receio de que os alertas enviados à população se tornem comuns. Dessa forma, vamos estabelecer critérios para entender quais casos podem ser mais graves — explica o doutor e pesquisador Clódis de Oliveira Andrades-Filho, coordenador do projeto.

Na prática, o grupo ficará três dias em Veranópolis fazendo visitas em campo nas proximidades do Rio das Antas e no interior. Os pesquisadores terão o suporte dos bombeiros da cidade. A partir da conversa com moradores do interior, eles irão reconstituir como aconteceram os deslizamentos de maio de 2024. Com as informações de dia e horário em que os deslizamentos ocorreram, os pesquisadores irão cruzar dados sobre a chuva registrada naquela determinada data.

— A partir disso, a gente vai compreender melhor qual é a quantidade de chuva necessária para ocorrer um novo deslizamento. Hoje temos muita dificuldade de precisar essa informação, de qual volume de chuva pode se tornar perigoso — pontua.

Os dados serão analisados em 2027, sendo que os resultados serão compartilhados com as prefeituras. A partir dessas informações, os municípios com as respectivas Defesas Civis e corpos de bombeiros poderão planejar ações de emergência assertivas.

Outro cenário observado pelo grupo são as cicatrizes geradas pelos deslizamentos. Os pesquisadores irão avaliar como a recuperação desses pontos está ocorrendo. A análise inicial indica variação da regeneração. O levantamento feito pela UFRGS indicou mais de 600 pontos de deslizamentos em Veranópolis, o que coloca a cidade como prioritária no Previne Taquari-Antas.

Esses pontos são considerados sensíveis, pois podem gerar novos deslizamentos de terra a partir de episódios de chuva, que por sua vez podem atingir propriedades rurais ou causar pontos de assoreamento ao longo do Rio Antas/Taquari.

Ao todo, 119 cidades gaúchas serão integradas no projeto, que conta com 60 pesquisadores da UFRGS e outras universidades parceiras. A ação é subsidiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs).

Informação compartilhada a partir das salas de aula

Além das pesquisas em campo, o projeto Previne Taquari-Antas prevê ações de cunho educacional junto às cidades analisadas. A ação, que irá levar formação para professores das redes municipal e estadual, também se iniciará na Serra gaúcha.

Na próxima quinta-feira (5), um grupo irá até Santa Tereza ministrar oficinas sobre educação de risco. Temas como deslizamentos, inundações e segurança pública serão abordados com os educadores para que sejam integrados às atividades realizadas ao longo do ano.