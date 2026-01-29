Parque Ninho das Águias, em Nova Petrópolis, terá dias com entrada gratuita entre os meses de fevereiro e março

O Parque Ninho das Águias, em Nova Petrópolis, terá dias com acesso gratuito, entre os meses de fevereiro e março. O objetivo é fortalecer a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha. Ao todo, são 10 datas sem a cobrança de ingresso, iniciando pelo próximo domingo (1º).
A programação contempla ainda atrações especiais. No dia 8 de março, o parque recebe o Cinema ao Ar Livre, proporcionando uma experiência cultural diferenciada em meio à natureza.
O encerramento das atividades de verão será no dia 15 de março, com a realização do Sunset Sommer Bier, evento que une música e gastronomia para celebrar o pôr do sol.
O parque funciona diariamente, das 8h às 19h. Nas datas comuns, sem isenção, o ingresso custa R$ 15, somente via Pix.
Dias com isenção de ingresso:
- 1º de fevereiro
- 7 de fevereiro
- 21 de fevereiro
- 22 de fevereiro
- 28 de fevereiro
- 1º de março
- 7 de março
- 8 de março
- 14 de março
- 15 de março