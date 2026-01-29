Geral

Fim da linha
Notícia

Orelhões serão removidos a partir deste ano: saiba onde ainda tem telefone público em Caxias do Sul

Reportagem encontrou 12 terminais, entretanto, nenhum funciona. Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) diz que as empresas operadoras do serviço não são mais obrigadas a manter os chamados Telefones de Uso Público (TUPs) no país, com exceção daqueles em áreas sem cobertura adequada

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS