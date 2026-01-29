Orelhões serão removidos a partir deste ano: saiba onde ainda tem telefone público em Caxias do Sul

Ainda há cerca de 38 mil orelhões espalhados pelo país, conforme levantamento da Anatel. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Símbolo das ruas brasileiras por décadas, os já pouco vistos orelhões estão, definitivamente, com os dias contados: a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informa que, a partir deste ano, as empresas de telefonia fixa deixam de ser obrigadas a manter os chamados Telefones de Uso Público (TUPs).

É que, em dezembro do ano passado, foram encerradas as concessões do serviço com as cinco companhias responsáveis: Algar, Claro, Oi, Sercomtel e Telefonica.

Embora muitos já tenham sido recolhidos das esquinas e arredores de mercados, escolas e hospitais — e o que resta são memórias e fichas e cartões telefônicos aos colecionadores —, ainda há cerca de 38 mil orelhões espalhados pelo país, conforme levantamento da Anatel.

Em Caxias do Sul, a reportagem localizou 12 terminais em diferentes bairros, entre área central, regiões leste e oeste e interior (veja lista completa abaixo), mas nenhum em funcionamento. Um deles é pertencente à icônica linha que trocou as carcaças em formato de casca de ovo pelas de cacho de uva.

O modelo diferenciado — viabilizado até meados dos anos 2000 junto à então Companhia Riograndense de Telecomunicações (CRT) — decora uma área de convivência do estacionamento do restaurante BaitaKão, na Rua Sinimbu, e chama a atenção de quem vai ao local.

A sócia-proprietária Agnicayana Posser, a Nica, 41 anos, conta que o orelhão estilizado com a fruta símbolo da região foi doado após ser desativado. Eles ficavam em locais públicos como os pavilhões da Festa da Uva e a Praça Dante Alighieri.

— A gente achou maravilhoso o presente, até porque a história do BaitaKão começou na Festa da Uva de 1972, edição da primeira transmissão a cores da TV brasileira. Então, ganhamos de um cliente que estava recolhendo os orelhões de cacho de uva da cidade, e a nossa ideia é não tirar ele daqui — afirma a empresária.

Por mais que o equipamento nunca tenha sido ativado no BaitaKão, Nica guarda com carinho as lembranças da rotina de ligar dos telefones públicos da cidade, especialmente durante a adolescência:

— Tinha de falar rápido para não acabar as fichas, não dava para enrolar como em um áudio de WhatsApp. Então, a ligação era para falar exatamente aquilo que precisava.

Ela tinha a sorte de morar a meia quadra de um aparelho, na Rua Sarmento Leite, no bairro Rio Branco.

— Dava para descobrir o número do orelhão e marcar para alguém te ligar na porta de casa — recorda.

A coluna Memória, do Pioneiro, escrita pelo jornalista Rodrigo Lopes, registra que Caxias do Sul ganhou o primeiro telefone público em 1973. Ele foi instalado na antiga Praça Rui Barbosa (hoje, Dante Alighieri), na sequência da implantação no centro de Porto Alegre.

Mais de 50 anos depois da inauguração do serviço na cidade, a Anatel mapeia oficialmente apenas um orelhão em Caxias, com status "em manutenção".

Os dados da agência indicam que, no município, havia 280 telefones públicos em 2020. O número foi caindo continuamente, chegando à marca derradeira no fim do último ano. De janeiro para fevereiro de 2025, a quantidade de terminais foi reduzida bruscamente de 104 para quatro.

A diferença entre o número de orelhões encontrados nas ruas e os declarados pela Anatel se dá porque as prestadoras do serviço precisam informar à agência reguladora apenas os telefones públicos obrigatórios. Ou seja, aqueles que estão em localidades onde não há, por exemplo, serviço móvel celular com cobertura adequada.

"Sendo assim, a prestadora passou a ser obrigada a declarar à Anatel apenas os telefones de uso público obrigatórios. No entanto, nem todos os terminais não mais obrigatórios foram retirados pela prestadora. A Anatel avalia solicitar de tais empresas a apresentação de plano de retirada dos orelhões não mais obrigatórios. De todo modo, os usuários podem solicitar às prestadoras a remoção dos equipamentos diretamente em suas centrais de atendimento", diz nota da Anatel.

Escola em Loreto guarda orelhão

O único orelhão obrigatório de Caxias, segundo a Anatel, fica na localidade de Loreto, a quase 20 km do Centro. Ele está mais especificamente na Escola Municipal Caetano Costamilan.

A vice-diretora, Adriane Serrudo da Silva, 50, diz que o equipamento foi guardado em um depósito da instituição no segundo semestre do ano passado, após ter os componentes desativados por funcionários da prestadora do serviço.

Antes disso, ainda que não fosse utilizado com frequência, ele funcionava e estava fixado em uma parede da entrada da escola.

— Em uma ocasião, a professora ensinava a uma turma os telefones de emergência, como o 190 e o 192. No recreio, recebemos uma ligação da polícia, perguntando se tinha um orelhão aqui e se alguém havia ligado e não falado nada. Foi então que percebemos que o orelhão funcionava. Nenhum aluno se entregou, mas alguém ligou — lembra a vice-diretora.

Conforme a Anatel, a Oi é obrigada a manter o terminal de Loreto até 31 de dezembro de 2028 ou poderá removê-lo caso a comunidade seja contemplada com cobertura de serviço móvel antes da data estipulada. Em todo o território nacional, são aproximadamente nove mil orelhões sob essa condição.

A reportagem contatou a operadora, por meio de assessoria de imprensa, e aguarda posicionamento para saber se há um planejamento de reativação do telefone.

Sem sinal de rede celular, a solução para a escola é utilizar uma rede wi-fi ou a única linha telefônica do estabelecimento, instalada por meio da empresa BRSul Net.

— Às vezes, quando falta luz e o telefone não funciona, tem de pegar o celular e ir andando até onde tem sinal — afirma.

A Anatel aponta que, como contrapartida ao recolhimento dos orelhões, as empresas prestadoras do serviço se comprometeram a fazer investimentos em infraestrutura de telecomunicações no país, como a implantação de fibra óptica, instalação de antenas de telefonia celular (com tecnologia mínima 4G) em áreas sem cobertura adequada, entre outros avanços.

Orelhões pela cidade

O orelhão de cacho de uva é uma exceção ao comparar o estado de conservação dos terminais encontrados pela reportagem nas ruas de Caxias do Sul. A maioria está suja, com marcas do tempo, pichações e até componentes quebrados. A marca mais presente é a da Oi.

Há casos curiosos: em frente à UBS São Vicente, no bairro Jardelino Ramos, estão posicionadas duas cabines de orelhão, uma de trás para a outra. No bairro Desvio Rizzo, há um telefone público com carcaça da antiga Brasil Telecom.

Confira a localização e as condições de cada um:

Área central

Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Localização: no estacionamento do restaurante BaitaKão, no bairro Lourdes.

Orelhão com carcaça estilizada em cacho de uva tinta. O equipamento, apesar de não funcionar, está bem conservado. Serve como atrativo para clientes tirarem fotos e interagirem com o telefone.

Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Localização: em frente à UBS São Vicente, na Rua Assis Brasil, no bairro Jardelino Ramos.

São dois orelhões unidos. Ambas as cabines contêm telefones, que estão desligados. Estão sujos, com marcas de desgaste na pintura, poeira e teias de aranha. Sem sinais graves de depredação ou pichação. Além da UBS, há a Escola Municipal São Vicente de Paulo e casas nos arredores.

Aiéli Ziegler / Agencia RBS

Localização: na Rua Sinimbu, a poucos metros do BaitaKão, no bairro Lourdes.

Orelhão com cabine suja e pichação nas partes interna e externa. O telefone não funciona e está danificado. Local é de movimento intenso diariamente, perto de comércios e do Colégio Madre Imilda.

Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Localização: na frente do Colégio La Salle Caxias, na Rua La Salle, bairro São Pelegrino.

A cabine está suja, com escrituras obscenas. O telefone não funciona. Área tem presença de condomínios e está a poucos metros do Shopping San Pellegrino.

Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Localização: na Avenida Júlio de Castilhos, próximo ao bar Maria da Toca, altura do número 2.957.

Telefone não funciona. Estrutura da cabine está bem desgastada, suja e tem uma rachadura na parte inferior. Fica na frente de um imóvel com fachada da Oi. Muitos comércios, bares e restaurantes no entorno.

Região leste

Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Localização: na Rua Rodrigues Alves, entre a José Tovasi e a Mariano Mazzochi, no bairro Cruzeiro.

A cabine está com marcas do tempo e pichada. O telefone não funciona. Ponto tem a presença de comércios e reciclagem.

Localização: na Rua Conde D'Eu, na frente da tabacaria Bicho da Graxa, entre os bairros Bela Vista e Planalto.

Cabine e telefone inteiros, mas aparelho não funciona. Há marcas de desgaste e adesivos da torcida do Juventude fixados no aparelho. Está perto de casas, comércios e escola.

Região oeste

Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Localização: fica na Rua Condessa Pereira Carneiro, em frente à Escola Estadual Dário Granja SantAnna.

Orelhão está imundo e não funciona. A estrutura parece de um modelo ligeiramente diferente em relação aos demais. Sem marcas de pichação, apenas sujeira. No entorno há condomínios e a escola.

Localização: fica no trevo das ruas Guerino Vettorazzi e Alexandre Zattera, junto a um abatedouro de um frigorífico, no bairro Desvio Rizzo.

A cabine apresenta a marca Brasil Telecom e está muito suja. O telefone, entretanto, estampa a Oi, tem componentes faltando e não funciona. Nos arredores há condomínios residenciais.

Localização: fica na frente da UBS Desvio Rizzo e da subprefeitura do bairro, na Rua Alexandre Zattera.