Obras em escola de Flores da Cunha são retomadas

As obras na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Targa, em Flores da Cunha, foram retomadas após a apresentação do plano de trabalho pela empresa Cisal Construções, de Porto Alegre, no fim da tarde de quarta-feira (28). As atividades estavam paradas desde dezembro.
De acordo com a diretora da escola, Andreia Pegoraro, até o início do ano letivo, marcado para iniciar no dia 18 de fevereiro, a empresa se comprometeu a substituir o telhado, mas apenas de duas salas de aula interditadas, para que a cozinha e o refeitório, que ficam embaixo dessas salas, possam ser utilizadas.
As demais salas, as quais foram solicitadas que fossem desocupadas, foram liberadas para uso. No entanto, ainda há um receio da direção sobre as demais etapas dos restauros.
— Depois disso, não sabemos se a obra continuará, pois somente isso consta no cronograma que nos foi repassado. Também não sabemos se conseguirão executar tudo até a data prevista, pois iniciaram a retirada da cobertura de telhas na quinta (29). Terão que tirar a estrutura de madeira, fazer as novas vigas, para receber a estrutura metálica, para depois fazer a cobertura — completou Andreia.
Por nota, a Secretaria de Obras Públicas (SOP) do Governo do Rio Grande do Sul, confirmou a entrega do plano de retomada dos trabalhos na instituição e reafirmou que já há uma previsão de uma segunda intervenção na escola, envolvendo um novo piso para a quadra coberta e pintura geral. Confira abaixo.
"A Secretaria de Obras Públicas (SOP) informa que a empresa Cisal, responsável pela obra na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Targa, em Flores da Cunha, apresentou um plano para retomada dos trabalhos na instituição. Haverá uma primeira frente de trabalho que liberará o refeitório e a cozinha para funcionamento a partir do retorno das aulas, em 18 de fevereiro.
A escola passa por uma grande intervenção que era aguardada há muitos anos pela comunidade escolar. Nesse primeiro momento, são aplicados R$ 2 milhões em: recuperação estrutural, nova cobertura, manutenção com troca de portas e janelas, recuperação e atualização dos sistemas de redes de água, de esgoto sanitário e pluvial, com construção de torre de reservatórios, recuperação e atualização dos sistemas de rede elétrica e substituição de forros.
Além disso, há previsão de uma segunda intervenção, que contemplará um novo piso para a quadra coberta e a pintura geral da escola."
A empresa Cisal foi procurada pela reportagem para manifestação, mas ainda não retornou. O espaço segue aberto.
Relembre o caso
- A Escola Estadual Professor Targa, em Flores da Cunha, enfrenta incertezas a pouco mais de 20 dias do início do ano letivo devido a obras iniciadas em agosto de 2025 e ainda não concluídas.
- Com 40% da estrutura interditada desde 2023 devido um vendaval danificar o telhado, salas de aula e a sala de informática foram afetadas, por causa disso, a escola está funcionando com espaços provisórios, atendendo cerca de 350 alunos do 1º ao 9º ano.
- A obra, orçada em cerca de R$ 2 milhões e executada pela empresa Cisal, deveria priorizar a substituição do telhado, mas, segundo a direção, houve atrasos, interrupções e execução fora do planejamento, agravando os danos.
- Mesmo após reuniões e acordos para retomada dos trabalhos em janeiro, a empresa não cumpriu os prazos, deixando áreas como cozinha, refeitório e salas sem condições de uso.
- A direção alertou para riscos à segurança e afirma que apenas quatro salas estão aptas para aulas, sem garantia de receber os alunos em fevereiro.
- A Secretaria de Obras Públicas cobrou um plano de trabalho, que também atrasou, mas foi apresentado na quarta-feira (28), com previsão de troca emergencial das telhas.