Obras em escola de Flores da Cunha são retomadas

Novo plano de trabalho da empresa responsável foi apresentado e a promessa é que finalizem parte das intervenções antes do início do ano letivo, no dia 18 de fevereiro

Renata Oliveira Silva

