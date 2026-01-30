Obras em escola de Flores da Cunha são retomadas

Equipes de trabalho da empresa já estão atuando na reforma do telhado da Escola. O registro foi feito na tarde desta sexta-feira (30). Andreia Pegoraro / Divulgação

As obras na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Targa, em Flores da Cunha, foram retomadas após a apresentação do plano de trabalho pela empresa Cisal Construções, de Porto Alegre, no fim da tarde de quarta-feira (28). As atividades estavam paradas desde dezembro.

De acordo com a diretora da escola, Andreia Pegoraro, até o início do ano letivo, marcado para iniciar no dia 18 de fevereiro, a empresa se comprometeu a substituir o telhado, mas apenas de duas salas de aula interditadas, para que a cozinha e o refeitório, que ficam embaixo dessas salas, possam ser utilizadas.

As demais salas, as quais foram solicitadas que fossem desocupadas, foram liberadas para uso. No entanto, ainda há um receio da direção sobre as demais etapas dos restauros.

— Depois disso, não sabemos se a obra continuará, pois somente isso consta no cronograma que nos foi repassado. Também não sabemos se conseguirão executar tudo até a data prevista, pois iniciaram a retirada da cobertura de telhas na quinta (29). Terão que tirar a estrutura de madeira, fazer as novas vigas, para receber a estrutura metálica, para depois fazer a cobertura — completou Andreia.

Por nota, a Secretaria de Obras Públicas (SOP) do Governo do Rio Grande do Sul, confirmou a entrega do plano de retomada dos trabalhos na instituição e reafirmou que já há uma previsão de uma segunda intervenção na escola, envolvendo um novo piso para a quadra coberta e pintura geral. Confira abaixo.

"A Secretaria de Obras Públicas (SOP) informa que a empresa Cisal, responsável pela obra na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professor Targa, em Flores da Cunha, apresentou um plano para retomada dos trabalhos na instituição. Haverá uma primeira frente de trabalho que liberará o refeitório e a cozinha para funcionamento a partir do retorno das aulas, em 18 de fevereiro.

A escola passa por uma grande intervenção que era aguardada há muitos anos pela comunidade escolar. Nesse primeiro momento, são aplicados R$ 2 milhões em: recuperação estrutural, nova cobertura, manutenção com troca de portas e janelas, recuperação e atualização dos sistemas de redes de água, de esgoto sanitário e pluvial, com construção de torre de reservatórios, recuperação e atualização dos sistemas de rede elétrica e substituição de forros.

Além disso, há previsão de uma segunda intervenção, que contemplará um novo piso para a quadra coberta e a pintura geral da escola."

A empresa Cisal foi procurada pela reportagem para manifestação, mas ainda não retornou. O espaço segue aberto.

Relembre o caso