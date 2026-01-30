Obra de segurança com maior investimento do Estado em 2025, novo presídio de Caxias está em fase de instalação de celas

Casa prisional é erguida na localidade de Apanhador para comportar 1.650 detentos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O governo do Estado divulgou nesta semana um levantamento indicando que as obras iniciadas ou concluídas ao longo do ano passado na área da segurança pública tiveram investimento total de R$ 798,8 milhões. Caxias do Sul aparece no topo da lista dos 18 municípios que foram contemplados com recursos, com o recebimento de R$ 261,9 milhões — cerca de 32% do montante.

O valor é destinado para a construção da nova Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, iniciada em setembro, na localidade de Apanhador. A casa prisional irá comportar 1.650 detentos. O estabelecimento é dividido em duas unidades, as Pecs II e III, com quatro galerias cada.

Segundo a Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), o projeto prevê ao todo 234 celas, 184 delas para prisão comum e o restante para setores de inclusão e isolamento, apenados trabalhadores e pessoas com deficiência (PcD).

A SSPS aponta que a obra está 31,6% executada, sendo que a fase atual é de construção dos módulos de vivência, com a instalação de celas e a edificação da ala disciplinar e de setores de inclusão e triagem. A área total construída será de 25,3 mil metros quadrados.

Obra está com 31,6% de execução. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os trabalhos são realizados pela empresa Verdi Sistemas Construtivos, que comandou a reconstrução da Cadeia Pública de Porto Alegre com o mesmo modelo construtivo, o uso de módulos. O prazo de entrega da nova cadeia de Caxias é o segundo semestre deste ano.