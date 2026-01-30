Geral

Em Apanhador
Notícia

Obra de segurança com maior investimento do Estado em 2025, novo presídio de Caxias está em fase de instalação de celas

Construção da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs II e III) recebe aporte de R$ 261,9 milhões e está prevista para ser concluída no segundo semestre

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS