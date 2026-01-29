Obra de R$ 80 milhões: ministro confirma publicação de licitação de viaduto na BR-116, em Caxias, para abril

Paulo Pimenta e Renan Filho em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / agencia RBS

O ministro dos Transportes, Renan Filho, confirmou na manhã desta quinta-feira (29) que o edital de licitação para construção do viaduto da BR-116 sobre a Perimetral Norte, em Caxias do Sul, será publicado em abril. Ele concedeu entrevista coletiva nos pavilhões da Festa da Uva, onde pernoitou no caminhão da caravana Na Boleia do Brasil, que visita as diferentes regiões do país.

O projeto da elevada, conforme o ministro, tem um investimento previsto de cerca de R$ 80 milhões e expectativa de início das obras no segundo semestre:

— O projeto está na fase final, a licitação será em abril porque temos detalhamentos pequenos ainda para fazer. Mas é uma obra de em torno de R$ 80 milhões, de grande porte. O principal fundamento do viaduto é que ele vai permitir que o trânsito não pare.

Leia Mais Ministro dos Transportes anuncia construção de viaduto na BR-116 em Caxias do Sul

Renan Filho também anunciou que, como presidente do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), autorizou a circulação de caminhões equipados com tração auxiliar elétrica no país.

A demanda era da empresa Randoncorp, de Caxias, que produz o eixo elétrico e-Sys, uma tecnologia responsável por melhorar a eficiência energética e a performance de composições pesadas, sendo aplicada principalmente em semirreboques. O pedido focava na circulação de veículos equipados com sistema de tração auxiliar elétrico, diferentemente dos semirreboques já regulamentados em 2022.

— A Randon é uma empresa exemplo, com grande capacidade de pesquisa e inovação na região. Nós transitamos (a proposta) na Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) e autorizamos a empresa, que será pioneira no mundo por ter uma potência acessória elétrica no eixo do caminhão que pode economizar 30% do combustível gasto por um caminhoneiro — aponta o chefe de Transportes.

Daniel Randon com o ministro em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na avaliação da Randoncorp, a autorização da circulação dos caminhões com o sistema representa um avanço para o setor de transporte de cargas do Brasil.

Chamado de e-Sys, o sistema apoia a transição energética no transporte de cargas, com foco na descarbonização. Conforme a Randoncorp, ele é produzido com engenharia 100% brasileira e apresenta a redução de até 25% no consumo de combustível, diminuição das emissões de CO₂, maior constância de velocidade média, aumento da autonomia, além de garantir a segurança por conta da durabilidade de componentes. Um exemplo mencionado é a frenagem, que sofre menos desgaste com a inovação.

A tecnologia, segundo o grupo caxiense, foi desenvolvida para atender às características da matriz logística brasileira, considerando a baixa disponibilidade de infraestrutura de recarga, como topografia e relevo.

Antes da fala, o ministro tomou café da manhã com o deputado federal Paulo Pimenta, com o titular do Escritório de Representação de Caxias em Brasília, Mauro Pereira, e com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no RS, Hiratan Pinheiro da Silva.

Ainda nesta manhã, Renan Filho visitou as sedes da Randoncorp e da Marcopolo e, na sequência, conferiu o andamento das obras de reconstrução da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis.

Duplicação da BR-116 para o segundo semestre

O viaduto da BR-116 sobre a Perimetral Norte teve projeto elaborado pelo município em 2023, quando foi inscrito no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O objetivo é separar o fluxo da rodovia dos veículos que acessam os bairros De Lazzer e Diamantino, entre outros do entorno.

Integrante da agenda na Serra, o superintendente do Dnit, Hiratan Pinheiro da Silva, detalha que a estrutura terá contratação integrada e que a empresa poderá escolher se a arquitetura final da elevada será em balanço sucessivo (com pilares) ou estaiada (com cabos de aço que ligam o tabuleiro ao mastro central):

— O que temos agora é que vamos trabalhar com um anteprojeto que foi adequado, e a empresa vai desenvolver o projeto executivo com a versão final.

Em outra frente, Silva informa que as obras de duplicação de cerca de 900 metros da BR-116, na altura do bairro Planalto, devem começar no segundo semestre. De acordo com ele, houve um consenso entre o Dnit e a empresa Sulgás, o que permitirá o serviço.

— A Sulgás nos apresentou que fará a realocação das tubulações. Vamos abrir a valeta e eles vão fazer uma nova rede de tubos fora da interferência. Então, o Dnit fica com a rodovia e a Sulgás com a questão das tubulações. Foi a melhor solução.

Leia Mais Impasse sobre gasoduto impede início da duplicação da BR-116, em Caxias do Sul

A ampliação da rodovia estará incluída em um edital de licitação com outras manutenções previstas pela autarquia federal para o trecho serrano da BR-116. A publicação do certame é estimada para ocorrer entre maio e junho.