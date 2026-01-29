Geral

Obra de R$ 80 milhões: ministro confirma publicação de licitação de viaduto na BR-116, em Caxias, para abril

Renan Filho, da pasta dos Transportes, também anunciou a autorização da circulação de caminhões equipados com tração auxiliar elétrica no país, uma tecnologia produzida pela Randoncorp. Agenda na Serra continua nesta quinta-feira

Luca Roth

Bruno Tomé

