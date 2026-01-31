Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 31/1

CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Alaides de Oliveira Brando, 68. Sepultada nesta sexta-feira (30), no Cemitério Público Municipal.
- Cecy Ivone Zago Rech, 93. Sepultada nesta sexta-feira (30), no Cemitério Santa Catarina.
- Luiz Carlos Rodrigues da Silva, 78. Cremado nesta sexta-feira (30), no Memorial Crematório São José.
- Pradelino dos Santos, 58. Sepultado nesta sexta-feira (30), no Cemitério Público Municipal II.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Egio Luiz Sonda, 73. Cremado nesta sexta-feira (30), no Memorial Crematório São José.
- Rita Antonia Mossi, 81. Sepultada nesta sexta-feira (30), no Cemitério Santa Lúcia da 9ª Légua.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Denise da Silva, 59. Sepultada nesta sexta-feira (30), no Cemitério da Sociedade do Bairro São Caetano.
- Robson Leite da Silva, 41. Sepultado nesta sexta-feira (30), no Cemitério Público Municipal.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Amauri Francelino Carneiro da Costa, 82. Sepultada nesta sexta-feira (30), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Luiza da Costa Santos, 78. Sepultada nesta sexta-feira (30), no Cemitério Mato Grande Muitos Capões.