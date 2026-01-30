Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 30/1

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3452-1660
- Nair Rodrigues Pereira, 84. Sepultada nesta quinta-feira (29), no Cemitério da Comunidade de Santa Bárbara.
CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Gilvane de Souza, 47. Sepultada nesta quinta-feira (29), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Noeli Maciel da Silva, 81. Sepultada nesta quinta-feira (29), no Cemitério Público Municipal.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Elvanir Lourdes Marcondes Rodrigues, 84. Cremada nesta quinta-feira (29), no Memorial Crematório São José.
- Iris Ramos de Bittencourt, 76. Cremada nesta quinta-feira (29), no Memorial Crematório São José.
- Maximiliano Raabe Wisintainer, 78. Cremado nesta quinta-feira (29), no Memorial Crematório São José.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Antonia Alves dos Santos, 78. Sepultada nesta quinta-feira (29), no Cemitério Jesus Bom Pastor.
- Antonio Daniel Vidal, 73. Sepultado nesta quinta-feira (29), no Cemitério Público Municipal.
- Idecy Castilhos Rivoire, 90. Sepultada nesta quinta-feira (29), no Cemitério Parque.
- Julio Cesar da Silva, 58. Cremado nesta quinta-feira (29), no Memorial Crematório São José.
FLORES DA CUNHA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-5445
- Luiz Antonio Espanhol, 73. Cremado nesta quinta-feira (29), no Memorial Crematório São José em Caxias do Sul.
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Iraides Lunedo, 78 anos. Sepultada nesta quinta-feira (29), no Cemitério Público Municipal.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Clovis Rodrigues da Silva, 89. Sepultado nesta quinta-feira (29), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- João Marino Lisboa da Silva. Sepultado nesta quinta-feira (29), no Cemitério Santa Clara.