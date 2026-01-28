Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 28/1

BENTO GONÇALVES
Capelas São José (54) 3452-1660
- Edemar Casagrande, 73. Cremado nesta terça-feira (27), no Memorial Crematório São José de Caxias do Sul.
- Vilmar José Vidotto, 74. Sepultado nesta terça-feira (27), no Cemitério Público Municipal.
- Zenaide Ciotta Stefenon, 89. Sepultada nesta terça-feira (27), no Cemitério da Comunidade Barracão.
CAXIAS DO SUL
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Carlos Alberto Leistner, 74. Sepultado nesta terça-feira (27), no Cemitério Novo de Ana Rech.
- Gislaine Macarini Domingues, 48. Cremada nesta terça-feira (27), no Memorial Crematório São José
- Joanna Rosa Echer da Silva José, 72. Sepultada nesta terça-feira (27), no Cemitério Novo de Ana Rech.
- Julita Zorzin, 83. Sepultada nesta terça-feira (27), no Cemitério Nossa Senhora de Lourdes.
- Reni Rech, 64. Cremado nesta terça-feira (27), no Memorial Crematório São José.
Capelas São José (54) 3028-8888
- Enorci Angra Ramos, 72. Sepultada nesta terça-feira (27), no Cemitério do Corredorzinho.
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Samuel Alves Varela, 37. Sepultado nesta terça-feira (27), no Cemitério Público Municipal.
NOVA PÁDUA
CCR Assistência Familiar (54) 3292-4266
- Inês Tonet Sonda, 79. Sepultada nesta terça-feira (27), no Cemitério de Nova Pádua.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-3909
- Eloi do Carmo de Vargas Borges, 77. Sepultada nesta terça-feira (27), no Cemitério São Francisco.