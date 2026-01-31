Geral

Nova UBS de Vila Cristina, em Caxias do Sul, terá ordem de início de obras assinada na quarta-feira 

Unidade, que terá 302,63 m² de área, contará com uma equipe de Saúde da Família e uma equipe de Saúde Bucal. Construção está orçada em R$ 2,3 milhões

