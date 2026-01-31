Nova UBS de Vila Cristina, em Caxias do Sul, terá ordem de início de obras assinada na quarta-feira 

Espaço será construído na Rua Luiz Carlos Fagundes. Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

A ordem de início para a construção do prédio que irá abrigar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Cristina, em Caxias do Sul, será assinada na próxima semana. O ato acontece na quarta-feira (4), na Rua Cidadania, nº 426, o atual endereço da UBS da localidade.

A nova UBS será construída na Rua Luiz Carlos Fagundes, esquina com a Rua Orestes Adami. O local foi escolhido estrategicamente por não ter risco de inundação ou deslizamentos. O espaço contará com uma equipe de Saúde da Família e Saúde Bucal, focadas na atenção primária à saúde.

A construção tem orçamento de R$ 2.371.186,34. Desse montante, R$ 2.026.110,00 serão custeados pelo Governo Federal através do Programa de Enchentes da Calamidade Pública. O município irá participar com contrapartida de R$ 345.076,34.

A responsável pela obra é a Construtiva Serviços de Apoio Administrativo Ltda, empresa vencedora da licitação. A área total da edificação é de 302,63 m².

Histórico de alagamento

A UBS Vila Cristina foi atingida por alagamento em maio de 2025. No episódio, mobiliário e parte dos equipamentos foram perdidos. Os serviços à comunidade foram realizados, temporariamente, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Em 14 de outubro do ano passado, cerca de cinco meses após ser alagada, a UBS foi reaberta após passar por reformas na elétrica, hidráulica, pintura, instalação de nova fossa, dentre outras.