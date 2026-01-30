Geral

Trânsito
Notícia

Mulher morre após colidir carro contra poste na Ludovico Cavinato, em Caxias do Sul

Acidente, conforme a Brigada Militar, aconteceu pouco antes das 6h desta sexta-feira. Ela se deslocava no sentido em direção à Perimetral Norte

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS