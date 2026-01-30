Mulher morre após colidir carro contra poste na Ludovico Cavinato, em Caxias do Sul

Uma mulher de 54 anos, identificada como Jocelaine Marin de Oliveira, morreu após colidir o Renault Sandero que conduzia contra um poste na manhã desta sexta-feira (30). O acidente foi antes das 6h na Rua Ludovico Cavinato, no bairro Santa Catarina.
A mulher se deslocava com o veículo no sentido Casa de Pedra à Perimetral Norte quando colidiu contra um poste. O acidente foi bem na frente do condomínio Parque Vicentino. A morte dela foi atestada pelo Samu.
O caso é investigado pela Polícia Civil.
O velório de Jocelaine será nas Capelas São Francisco, e sepultamento está marcado para às 10h de sábado (31), ainda sem cemitério definido.