Morre, aos 98 anos, frei Donato Pegoraro, que atuou na Serra e se dedicou por quatro décadas à confecção de terços

Frei Donato nasceu em 22 de janeiro de 1928. Província dos Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul / Divulgação

Morreu neste sábado (31), aos 98 anos, em Caxias do Sul, o frei capuchinho Donato João Pegoraro. Ele estava internado na Casa São Frei Pio, onde passou a residir nos últimos dois anos. O velório é realizado na Casa São Frei Pio e sepultamento está marcado para as 15h, no Memorial dos Capuchinhos, anexo à Igreja Imaculada Conceição, no bairro Rio Branco.

Conhecido em comunidades da Serra, frei Donato construiu uma trajetória religiosa extensa, marcada pelo trabalho pastoral, pela formação de novos religiosos e por um gesto simples que se tornou símbolo de sua espiritualidade: a confecção diária de terços, atividade à qual se dedicou com regularidade ao longo de 40 anos.

Filho de Domingos e Antônia Bisinella Pegoraro, frei Donato nasceu em 22 de janeiro de 1928. Foi o penúltimo de uma família de 12 irmãos. Vestiu o hábito capuchinho em janeiro de 1947 e concluiu o noviciado com a profissão dos votos religiosos em 1948. Ainda jovem, iniciou sua atuação na formação religiosa, sendo designado professor no Seminário de Veranópolis nos anos de 1951 e 1952.

Foi ordenado presbítero em 1955, em Garibaldi, por Dom Benedito Zorzi. Nos anos seguintes, voltou a atuar como professor no Seminário de Veranópolis, entre 1958 e 1960, e exerceu a função de mestre de noviços não clérigos em Flores da Cunha, de 1961 a 1967, período importante na formação de novas vocações capuchinhas.

Antes e depois de assumir paróquias, frei Donato esteve presente em diversas comunidades do Rio Grande do Sul. Atuou como vigário em Santa Maria, Garibaldi e Paim Filho, além de exercer o ministério como pároco em municípios da Serra e do interior, como André da Rocha e Machadinho. Também esteve à frente de paróquias em Jaguarão, Boca do Monte — distrito de Santa Maria — e São José do Herval.

A partir de 1997, passou a atuar como vigário em diferentes comunidades, incluindo Lagoa Vermelha, Barros Cassal e novamente André da Rocha.

Nos últimos anos de atividade pastoral, frei Donato também desempenhou importante papel em paróquias de Santa Catarina, especialmente em Maracajá e Praia Grande, onde permaneceu até o final de 2021. Nesse período, era presença constante nas comunidades, realizando encomendação de falecidos, bênçãos aos doentes e celebrações religiosas.