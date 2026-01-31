Geral

Morre, aos 98 anos, frei Donato Pegoraro, que atuou na Serra e se dedicou por quatro décadas à confecção de terços

Trajetória do religioso incluiu paróquias e seminários de Veranópolis, Garibaldi, André da Rocha e Flores da Cunha

Pablo Ribeiro

