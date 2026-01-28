Ministro dos Transportes anuncia construção de viaduto na BR-116 em Caxias do Sul

Renan Filho no Morro dos Cavalos, em Palhoça (SC). Felipe Brasil / Divulgação

O ministro dos Transportes, Renan Filho, anunciou nesta quarta-feira (28) que Caxias do Sul será contemplada com um viaduto na BR-116 na ligação com a Perimetral Norte, na região do bairro De Lazzer. A demanda histórica teve projeto elaborado pelo município em 2023, quando foi inscrito no PAC.

O anúncio foi feito em coletiva de imprensa após vistoria de obra na BR-285, entre São José dos Ausentes e Timbé do Sul (SC). Em seguida, foi divulgado pela deputada federal Denise Pessôa (PT) nas redes sociais. Ainda na noite desta quarta-feira está prevista uma reunião de Filho com prefeitos da Serra gaúcha em Caxias do Sul.

Projeto inscrito no PAC

À época da inscrição do projeto no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o valor pleiteado pela prefeitura era de R$ 70 milhões para um viaduto de cerca de 500 metros. O objetivo é separar o fluxo da rodovia dos veículos que acessam os bairros De Lazzer e Diamantino, entre outros do entorno.

No projeto, o trecho da rodovia federal nos dois sentidos é elevado, mantendo a pista duplicada. Na parte inferior do viaduto, o projeto previa a construção de uma rotatória de três pistas no acesso ao bairro Diamantino. Nessa demanda, a rótula ficaria no ponto onde atualmente há sinaleiras, eliminando a necessidade dos equipamentos.

Conforme o secretário municipal de parcerias estratégicas, Marcus Vinicius Caberlon, o projeto da prefeitura inscrito no PAC passou por ajustes em 2025 para se adequar às normas federais, como alargamento das pistas. Assim, as mudanças foram realizadas no desenho do projeto, mas mantendo a origem de um viaduto estaiado.

Em São José dos Ausentes, BR-285 é prometida para setembro

Já em visita nas obras da BR-285, em São José dos Ausentes, Renan Filho prometeu a entrega do lado gaúcho da rodovia para setembro. A demanda da conclusão foi solicitada pelo município dos Campos de Cima da Serra.

— Eu quero pactuar com o Hiratan (Pinheiro, superintendente do Dnit no RS) e contigo para fazer um cronograma para terminar a obra em setembro. Tem que mirar e terminar em setembro — afirmou o ministro em vistoria da obra.

Na comitiva estavam juntos os deputados federais Paulo Pimenta (PT) e Denise Pessôa, além de representantes da região, como o prefeito de São José dos Ausentes, José Carlos Pereira Becker (PSDB).

Executada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a obra tem investimento de R$ 120 milhões, por meio do Novo Pac, e compreende oito quilômetros de traçado. O principal ponto dos trabalhos, contudo, é a construção da Ponte sobre o Rio das Antas, uma estrutura de 400,4 metros de extensão e 59,52 metros de altura.

O trabalho completo compreende um trecho de 30 quilômetros entre o Estado e Santa Catarina. Do lado catarinense, em Timbé do Sul, o traçado, que contempla a Serra da Rocinha, é de cerca de 21 quilômetros, com previsão de entrega para março, conforme reafirmado pelo ministro.

Além de ligar os estados, a rodovia federal também é uma ligação à BR-101 em Santa Catarina. O trecho sempre foi uma demanda antiga de gaúchos e catarinenses.

Do lado do RS, os trabalhos foram retomados em 2022 após seis anos de mobilização. A via é considerada fundamental para escoamento de produção na região.

Pedido por Rota Caminhos da Neve

Também na passagem do ministro pelos Campos de Cima da Serra, a Associação dos Hotéis e Pousadas de Bom Jesus entregou um pedido a Renan Filho sobre a conclusão da BR-438, conhecida como Rota Caminhos da Neve.

O pedido é pela inclusão da rodovia no PAC, o que é buscado por entidades da região desde o ano passado. A avaliação é que a rodovia ajudaria a impulsionar o turismo nos Campos de Cima da Serra.

Com cerca de 468 quilômetros, o caminho turístico nasceu com o objetivo de ligar e encurtar as distâncias entre Florianópolis (SC) e Gramado (RS). O principal entrave é o trecho de 50 quilômetros entre Bom Jesus (RS) e São Joaquim (SC) que segue sem asfalto.

