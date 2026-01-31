Linha de ônibus entre Santa Lúcia do Piaí e centro de Caxias do Sul será ampliada a partir de fevereiro

A partir da segunda-feira (2), a Visate irá ampliar os dias de operação da linha LI 102 Santa Lúcia do Piaí, via São Luiz. As viagens poderão ser feitas de segunda a quinta-feira, com saída às 12h, de Santa Lúcia do Piaí e retorno às 16h50min, com saída da Rodoviária.