Granizo causa destelhamentos e prejuízos em Gramado e Canela

Gramado e Canela registraram estragos por conta da chuva de granizo nesta quinta-feira (29). A precipitação começou por volta do meio-dia. Segundo a Defesa Civil, as localidades de Várzea Grande, Serra Grande e Tapera Alemã foram as mais atingidas pela forte chuva de granizo em Gramado, embora praticamente todo município tenha sido afetado.

Segundo a Defesa Civil da cidade, 17 residências foram destelhadas no bairro Várzea Grande e uma no bairro Casagrande. Equipes estão no local auxiliando as famílias com a distribuição de lonas. A Defesa Civil Municipal fará um levantamento dos estragos para que a Secretaria de Cidadania e Assistência Social possa prestar apoio às famílias, efetuando a entrega de telhas. Há o registro de 68mm de chuva em uma hora na Várzea Grande e 22,8mm no Centro de Gramado.