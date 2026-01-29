Geral

Granizo causa destelhamentos e prejuízos em Gramado e Canela

Tempestade registrada ao meio-dia desta quinta-feira (29) atingiu praticamente todo o município de Gramado; Defesa Civil contabiliza ao menos 18 casas destelhadas e acumulado de até 68 mm de chuva em uma hora

Gabriel Costa

