Ex-síndica de condomínio de Caxias do Sul é condenada a 25 anos por golpes com falsas vendas de imóveis

Conforme a investigação, a acusada realizou, entre 2020 e 2022, centenas de transferências bancárias para contas próprias, movimentando mais de R$ 2 milhões

Pioneiro

