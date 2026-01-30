Ex-síndica de condomínio de Caxias do Sul é condenada a 25 anos por golpes com falsas vendas de imóveis

A ex-síndica Jacira de Lima Machado foi condenada pela Justiça do Rio Grande do Sul a 25 anos de prisão por aplicar golpes envolvendo falsas vendas de apartamentos em um condomínio residencial localizado na zona sul de Caxias do Sul. As condenações resultam de três processos criminais que tramitaram na 3ª e na 4ª Varas Criminais do município.

Além das penas de reclusão, as decisões judiciais também determinam o pagamento de multas e a obrigação de ressarcimento às vítimas, que tiveram prejuízos financeiros expressivos.

Como funcionavam os golpes

De acordo com o Ministério Público (MP), Jacira se aproveitava da função de síndica para dar aparência de legalidade aos negócios. As vítimas eram recebidas dentro do próprio condomínio, onde ela apresentava apartamentos — em alguns casos apenas por fora ou mostrando unidades semelhantes — e firmava contratos de compra e venda.

Os imóveis eram anunciados como supostamente oriundos de leilões ou recuperados por instituições financeiras, com valores bem abaixo do preço de mercado. No entanto, os apartamentos não estavam à venda nem seriam leiloados.

Outro ponto que reforçava a confiança das vítimas era o fato de que os pagamentos eram direcionados para a conta bancária oficial do condomínio, que estava sob controle da síndica. Após o dinheiro entrar, segundo a acusação, Jacira transferia os valores para contas pessoais ou de terceiros, sem qualquer comprovação de uso para despesas condominiais.

Mesmo após receber os pagamentos, ela continuava mantendo contato com as vítimas, apresentando justificativas para os atrasos, como problemas judiciais, questões de saúde ou dificuldades administrativas. Os imóveis nunca eram entregues e os valores não eram devolvidos.

Os fatos teriam ocorrido entre 2020 e 2022. Conforme a investigação, a acusada realizou centenas de transferências bancárias para contas próprias, movimentando mais de R$ 2 milhões.

Em um dos processos, que envolve 34 vítimas, o prejuízo total apurado chega a R$ 1,04 milhão.

As condenações

Em novembro do ano passado, a ré foi condenada a 20 anos, dois meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo Juiz Rudolf Carlos Reitz, da 3ª Vara Criminal de Caxias do Sul, além do pagamento de multa. Nesse processo, ela foi considerada culpada por 34 crimes de estelionato , após enganar diversas pessoas com a oferta de apartamentos supostamente “lacrados pela Justiça” ou retomados pela Caixa Econômica Federal.

No ano passado, a juíza Taíse Velasquez Lopes, da 4ª Vara Criminal de Caxias do Sul, condenou a acusada, por estelionato, em ação penal que apurou um fato ocorrido em 2021, envolvendo uma falsa promessa de compra e venda de um imóvel no mesmo condomínio. A vítima pagou um "sinal" de R$ 15 mil para garantir o negócio, que não se confirmou. A pena foi de um ano de reclusão e multa, substituída por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da condenação.

Já na decisão mais recente, proferida em 12 de janeiro, o juiz Rudolf Carlos Reitz, da 3ª Vara Criminal de Caxias do Sul, condenou a ex-síndica a quatro anos e dois meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa, por estelionato contra quatro vítimas, entre elas idosos que chegaram a contrair empréstimos bancários para pagar pelos falsos negócios. O prejuízo nesse caso foi de R$ 148 mil. A sentença também fixou indenização mínima às vítimas.

Cabe recurso de todas as decisões proferidas pela Justiça.

O que diz a defesa