Estrada Claudino Antônio da Costa, em Caxias, terá novo bloqueio para obras de asfaltamento

A estrada é considerada estratégica para a mobilidade regional. Ederson de Oliveira / divulgação

A Estrada Municipal Claudino Antônio da Costa, em Caxias do Sul, voltará a ter bloqueio total do trânsito a partir desta quarta-feira (28) na comunidade de Nossa Senhora do Caravaggio da 6ª Légua. A interdição é necessária para o avanço das obras de pavimentação asfáltica, que nesta etapa concentram-se na implantação de travessias de rede de drenagem pluvial, além da adequação viária para construção da cancha e das camadas de base que irão receber o asfalto.

Os serviços exigem escavações profundas e a utilização de maquinário pesado, o que impossibilita a circulação segura de veículos durante a execução.

Os trabalhos estão a cargo da empresa CDC Prestadora de Serviços Ltda. Ederson de Oliveira / divulgação

O bloqueio, segundo a prefeitura de Caxias, poderá se estender pelos próximos dias, inclusive até o final de semana. A Secretaria Municipal de Obras orienta que os motoristas busquem rotas alternativas.

O Trecho II da obra de pavimentação asfáltica da Estrada Claudino Antônio da Costa contempla aproximadamente 540 metros de extensão com investimento de R$ 2,2 milhões. Os trabalhos estão a cargo da empresa CDC Prestadora de Serviços Ltda, com prazo contratual de 60 dias para execução.