Violência contra mulher 
Em Caxias do Sul, manifestantes se reúnem em vigília na Praça Dante Alighieri pelo fim dos feminicídios 

Ao menos cem pessoas participaram do ato, portando cartazes, placas e velas. Janeiro de 2026 tem sido considerado um dos meses mais violentos na questão dos crimes contra mulheres, com 11 casos registrados em diferentes regiões do Estado, sendo um na Serra

