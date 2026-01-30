Em Caxias do Sul, manifestantes se reúnem em vigília na Praça Dante Alighieri pelo fim dos feminicídios 

Vigília reuniu grupo na Praça Dante Alighieri, na área central de Caxias do Sul. Porthus Junior / Agencia RBS

A alta nos casos de feminicídios registrados no Rio Grande do Sul em janeiro mobiliza protestos pelas cidades gaúchas. No fim da tarde desta sexta-feira (30), um grupo com cerca de cem pessoas se reuniu na Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul, em uma vigília pelo fim dos crimes contra as mulheres.

Só neste mês, 11 foram mortas. Um dos casos aconteceu na Serra, no município de Muitos Capões. Uliana Teresinha Fagundes, 59 anos, foi morta a tiros pelo ex-companheiro. Esse é o primeiro feminicídio registrado na região em 2026.

A reunião foi convocada pelo Fórum da Mulher Caxiense, que atendeu ao chamamento do Fórum Estadual. Cartazes, camisetas, placas e velas eram portados pelas participantes, na maioria mulheres. Pedidos de respeito e frases de ordem pelo fim da violência foram as principais reivindicações.

— A gente está vendo que ocorrem várias falhas na rede de proteção. Temos a lei, mas que não está sendo efetivada. Também é importante conscientizar os homens, que eles entendam qual é a gravidade da situação. Os números são crescentes e nos preocupam. Estamos aqui hoje, mas amanhã uma de nós pode ser a vítima — argumenta a coordenadora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (Comdim), Rita Correia.

Simone da Rosa, mãe da jovem Bárbara Dias Pires, que foi morta no dia 9 de agosto de 2017, foi a primeira a se manifestar durante a vigília. Ela falou aos presentes da dor pela perda da filha e da espera pelo julgamento do então namorado da vítima, que deve acontecer em 2026, nove anos após o crime.

Religiosos de diferentes crenças foram convidados para acolher os manifestantes e deixar mensagens durante a vigília. Materiais informativos sobre onde pedir auxílio foram distribuídos.

Como pedir ajuda

Brigada Militar – 190

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento é 24 horas em todo o Estado.

Polícia Civil

Se a violência já aconteceu, a vítima deverá ir, preferencialmente à Delegacia da Mulher, onde houver, ou a qualquer Delegacia de Polícia para fazer o boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas.

Em Porto Alegre, a Delegacia da Mulher na Rua Professor Freitas e Castro, junto ao Palácio da Polícia, no bairro Azenha. Os telefones são (51) 3288-2173 ou 3288-2327 ou 3288-2172 ou 197 (emergências).

As ocorrências também podem ser registradas em outras delegacias. Há DPs especializadas no Estado. Confira a lista neste link.

Delegacia Online

É possível registrar o fato pela Delegacia Online, sem ter que ir até a delegacia, o que também facilita a solicitação de medidas protetivas de urgência.

Central de Atendimento à Mulher 24 Horas – Disque 180

Recebe denúncias ou relatos de violência contra a mulher, reclamações sobre os serviços de rede, orienta sobre direitos e acerca dos locais onde a vítima pode receber atendimento. A denúncia será investigada e a vítima receberá atendimento necessário, inclusive medidas protetivas, se for o caso. A denúncia pode ser anônima. A Central funciona diariamente, 24 horas, e pode ser acionada de qualquer lugar do Brasil.

Defensoria Pública – Disque 0800-644-5556

Para orientação quanto aos seus direitos e deveres, a vítima poderá procurar a Defensoria Pública, na sua cidade ou, se for o caso, consultar advogado(a).

Centros de Referência de Atendimento à Mulher

Espaços de acolhimento/atendimento psicológico e social, orientação e encaminhamento jurídico à mulher em situação de violência.

Ministério Público do Rio Grande do Sul

O Ministério Público do Rio Grande do Sul atende o cidadão em qualquer uma de suas Promotorias de Justiça pelo Interior, com telefones que podem ser encontrados no site da instituição.

Neste espaço é possível acessar o atendimento virtual, fazer denúncias e outros tantos procedimentos de atendimento à vítima. Para mais informações clique neste link.