Dois homens ficam feridos após saída de pista na Rota do Sol, em Caxias do Sul

Dois homens que não tiveram as identidades divulgadas ficaram feridos após uma saída de pista na RS-453, a Rota do Sol, em Caxias do Sul. Eles estavam em um Volkswagen Golf e o acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (30), no km 150.
Um policial penal que passava pelo local auxiliou no atendimento inicial ao acidente. Na sequência, os homens foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu.
O veículo seguia no sentido Serra-Litoral no momento do acidente.
O trânsito é lento no local, uma vez que parte do veículo ficou na rodovia. O local foi isolado e o trânsito é orientado por funcionário da Encopav, empresa que realiza obras na Rota do Sol.