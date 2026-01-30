Dois homens ficam feridos após saída de pista na Rota do Sol, em Caxias do Sul

Vítimas estavam em um Volkswagen Golf. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Dois homens que não tiveram as identidades divulgadas ficaram feridos após uma saída de pista na RS-453, a Rota do Sol, em Caxias do Sul. Eles estavam em um Volkswagen Golf e o acidente aconteceu no início da manhã desta sexta-feira (30), no km 150.

Um policial penal que passava pelo local auxiliou no atendimento inicial ao acidente. Na sequência, os homens foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu.

O veículo seguia no sentido Serra-Litoral no momento do acidente.