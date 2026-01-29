Geral

Região
Notícia

Depois de seis anos, Nova Roma do Sul volta a celebrar com a La Prima Vendemmia

Nesta edição, que se inicia na sexta, turistas e moradores poderão aproveitar novidades, como o 1º Festival do Tortéi Frito, e atividades tradicionais, como o filó cênico e os jogos coloniais

Alana Fernandes

