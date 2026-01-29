Depois de seis anos, Nova Roma do Sul volta a celebrar com a La Prima Vendemmia

Neimar De Cesero / Agencia RBS

A resiliência, a força de vontade e a união comunitária de Nova Roma do Sul foram colocadas à prova nos últimos anos. Primeiro a pandemia, depois a queda da ponte sobre o Rio das Antas em 2023, mudaram a rotina dos moradores e adiaram a maior celebração da cidade. Mas, agora, é hora de festejar o começo da colheita da uva novamente.

Depois de seis anos desde a última edição, a La Prima Vendemmia retorna com promessa de uma programação autêntica, acessível e dedicada a preservar a memória do município. A abertura oficial está marcada para a sexta-feira (30), no Complexo Municipal de Esporte e Lazer. O evento segue no sábado, no domingo e no fim de semana seguinte.

Nesta edição, turistas e moradores poderão aproveitar as novidades — como o 1º Festival do Tortéi Frito — e atividades tradicionais, como o filó cênico, as experiências turísticas por pontos selecionados de Nova Roma, os jogos coloniais, os shows e a gastronomia típica.

Nesta edição, turistas e moradores poderão aproveitar as novidades — como o 1º Festival do Tortéi Frito. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Os visitantes vão encontrar, primeiramente, hospitalidade. Garantimos que serão muito bem acolhidos. O intuito da festa é manter viva a nossa história, a nossa cultura, ter um momento de celebração e, ainda, mostrarmos o que o município tem de bom na agricultura e no turismo. Queremos oferecer experiências autênticas, que é o que nós vivemos aqui no nosso dia a dia — enfatiza o presidente da La Prima Vendemmia e secretário municipal de Turismo, Tiago Pasa.

A entrada e o estacionamento são gratuitos no Complexo Municipal de Esporte e Lazer, onde se concentram as atrações. A expectativa dos organizadores é de registrar 12 mil visitas ao longo de seis dias de programação.

Filó cênico, tortéi frito...

Novidade nesta edição, o tortéi frito ganhou um festival e será servido com cinco tipos de molho salgado (350 gramas) e duas opções de cobertura doce. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A festa que celebra a colheita da uva retorna em uma safra rodeada de boas expectativas, tanto na qualidade quanto na quantidade do fruto:

— Temos mais de 1 mil hectares de uva. A nossa pretensão é alcançar uma safra boa, passando dos 40 milhões de quilos colhidos — projeta Pasa.

— De fato a quantidade e qualidade do frio ocorrido no período de dormência das videiras foi primordial para dar condições adequadas para as videiras expressarem seu potencial produtivo — acrescenta o engenheiro agrônomo da Emater de Nova Roma, Adriano Roque De Gasperin.

Gilmar Lodi Júnior / Divulgação

Se é para festejar a retomada, então, que seja em grande estilo e com o espírito comunitário. Assim, o evento prepara o tradicional filó cênico com a participação de mais de cem voluntários, nos dois sábados, a partir das 21h30min.

São esperadas mais de 2 mil pessoas, para assistir a uma encenação teatral, apresentações musicais e provar da gastronomia de estabelecimentos locais. A entrada é gratuita.

Novidade neste ano, o tortéi frito ganhou um festival e promete surpreender o paladar dos visitantes. O alimento, em uma versão levada ao óleo, será servido com cinco tipos de molho salgado (350 gramas) e duas opções de cobertura doce (200 gramas). Os valores variam de R$ 13 a R$ 25 por porção.

Michele Evangelista / Divulgação

Outro destaque da gastronomia são os pães assados na hora, em fornos construídos na parte externa do complexo. O alimento será comercializado por unidade e ainda haverá venda de chimias frescas.

...passeios turísticos pelo interior e mais!

Um dos passeios leva à Vinícola Casacorba. Haverá tour guiado e degustação de rótulos produzidos pelo empreendimento. O valor é R$ 49 por pessoa. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Outro atrativo que promete mostrar a essência de Nova Roma do Sul, ligando as tradições do campo à cidade, são os passeios turísticos pelo interior. São cinco roteiros diferentes que permitirão visitas a vinícolas, mirantes, a uma gruta, museu, entre outros, com degustações de bebidas, lanches típicos, café colonial e pisa de uva, por exemplo.

Os valores variam entre R$ 45 a R$ 79 por pessoa, incluindo o transporte de ida e volta ao complexo onde é realizada a festa. A duração de casa passeio é de uma hora e 30 minutos e é recomendado reservar com antecedência, pois as vagas são limitadas. Os contatos para pré-reserva podem ser conferidos neste link.

Um dos passeios será no mirante da Pousada Vale das Antas. Os participantes poderão provar um "merendin" completo, em uma vista privilegiada. O cardápio típico oferece grostoli, biscoito, cuca com uva, pão, geleia, queijo, salame, copa, polenta brustolada, suco de uva, vinho, café, chá e torresmo. Também estão previstas brincadeiras coloniais. As saídas estão marcadas para as 10h30min, 13h30min, 15h30min e 17h30min. O valor é de R$ 79 por pessoa.

Recorde-se:

:: A La Prima Vendemmia foi idealizada em 1995, na gestão do prefeito Aldo Panazzolo, com o objetivo de exaltar o principal produto do município: a uva.

:: A festa ocorre bienalmente, mas precisou ser adiada nas duas últimas edições por conta da pandemia e pela queda da ponte sobre o Rio das Antas.

:: Em 2020, na 14ª edição, o evento reuniu 40 mil visitantes.

:: Em 2024, a comunidade preparou uma edição especial do filó, no inverno, para simbolizar o movimento de retomada e união do município.

Programação do primeiro fim de semana

Sexta-feira (30)

19h30min - Abertura oficial

20h30min - Lançamento do livro Ponte de Ferro: a saga da reconstrução

21h30min - Show com Tchê Chaleira

Sábado (31)

8h30min - Abertura dos portões

8h30min - II Torneio de Vôlei de Areia

9h - Distribuição de Uvas

10h - Jogos Coloniais

10h30min - Saída de Passeios Turísticos

11h30min - 1º Festival do Tortéi Frito

12h - Intervalo para almoço

13h30min - Saída de Passeios Turísticos

15h - Jogos Coloniais

15h30min - Saída de Passeios Turísticos

17h30min - Saída de Passeios Turísticos

18h30min - Show com Amigos de São Vicente

20h - Show com Le Farfalle

21h30min - Filó Cênico com Miseri Coloni

22h30 - Show/baile Italiano com Grupo Girotondo

Domingo (1º)