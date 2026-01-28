Geral

Legislação
Notícia

Decreto da Lei das Comunitárias cria expectativa por ampliação de oportunidades e acesso a recursos para UCS

Assinada pelo presidente Lula em janeiro, regulamentação prevê a garantia de participação na concorrência de editais públicos e segurança jurídica na contratação para prestação de serviços junto ao poder público

Bruno Tomé

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS