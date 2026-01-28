Decreto da Lei das Comunitárias cria expectativa por ampliação de oportunidades e acesso a recursos para UCS

Reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), Gelson Leonardo Rech. Porthus Junior / Agencia RBS

Depois de 12 anos da publicação da Lei das Comunitárias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou em janeiro, em Brasília, o decreto que regulamenta a legislação. Bandeira de entidades como o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung), o ato é considerado um avanço na segurança jurídica, no acesso a recursos e na consolidação da parceria entre estas instituições e o poder público. A Universidade de Caxias do Sul (UCS) esteve representada pelo reitor Gelson Leonardo Rech.

O fato, inclusive, foi destacado pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, no ato da assinatura. De acordo com o texto da Lei nº 12.881/2013, entre as prerrogativas das Instituições Comunitárias de Ensino Superior (Ices) estão o recebimento de recursos orçamentários diretos do poder público para o desenvolvimento de atividades de interesse público ou a possibilidade de recebimento de recursos públicos por meio de emendas parlamentares ao projeto de lei orçamentária; e a possibilidade de ser alternativa na oferta de serviços públicos nos casos em que não são proporcionados diretamente por entidades públicas estatais.

— Depois de 12 anos, vamos permitir que as nossas universidades comunitárias tenham acesso, de direito e de fato, às políticas públicas da educação brasileira — destacou Santana.

Outro diferencial da regulamentação da lei é a qualificação e os critérios que definem uma instituição comunitária. As organizações são sem fins lucrativos, com foco no desenvolvimento regional e de interesse público. Elas também são constituídas na forma de associação ou fundação e geridas por um conselho comunitário formado por vários segmentos da sociedade civil.

Ou seja, não são o mesmo que uma instituição pública ou instituição privada com fins lucrativos.

Gelson Leonardo Rech, reitor da UCS. Porthus Junior / Agencia RBS

Oportunidades que a legislação pode oferecer

Atualmente, existem 94 instituições comunitárias no Brasil. Quase metade delas está concentrada na região Sul, especialmente no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Além de dar as diretrizes sobre instituições comunitárias, a lei de 2013 prevê o acesso a recursos, como participação de editais públicos. O reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, explica que havia um entendimento por parte de juristas de que a legislação precisava de uma regulamentação, o que aconteceu com o decreto.

— Observamos nestes 12 anos que se passaram que o próprio governo precisava assimilar essa lei das comunitárias — analisou Rech, que também faz parte do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung), entidade que defendia a regulamentação.

Tanto que nesse período apenas o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2023, publicou editais para captação de recursos, utilizando a legislação como base. Nesses casos, a UCS conquistou o investimento de R$ 29 milhões. Foi a instituição comunitária com a maior captação.

Os recursos são para o Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de Educação Superior (Prosuc), com cerca de 20 bolsas para mestrado e doutorado; melhoria em laboratórios; e a implantação do Centro Estadual de Hidrogênio.

— Percebo que o decreto potencializa a relação deste tipo de instituição com o setor público para sermos contratados, estabelece termos de parcerias, que depois serão detalhados, para a contratação das instituições pelos entes públicos. Sempre houve uma certa insegurança, então aproxima essa relação, melhora as possibilidades dos entes públicos locais que têm essas entidades, de identificar nelas uma capacidade especial que pode dispensar um chamamento público - o próprio decreto fala que pode ser contratada por chamamento público ou por alguma dispensa de chamamento — explica o reitor.

Em breve, uma reunião da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior (Abruc) deve detalhar o decreto para melhor entendimento. Ao mesmo tempo, Rech menciona a intenção do Comung de apresentar a lei a municípios, além de órgãos estaduais e federais.

— Uma outra coisa que fica clara com o decreto é que as instituições comunitárias se tornam, mais evidentemente, complementares ao Estado e aos interesses do Estado. Portanto, aquela expressão que as instituições comunitárias são públicas, não estatais, ela fica mais compreensível agora — pontua Rech.

Papel de desenvolvimento regional

No ano passado, a UCS prestou atendimento a 519 municípios. O reitor percebe que o decreto é mais uma forma de demonstrar o papel que a instituição tem para o desenvolvimento regional.

A qualquer momento, inclusive, o MEC pode solicitar comprovações às instituições, conforme regula a lei.

— Quando surgiu a lei das comunitárias, nós já estávamos muito confortáveis. Com o decreto, nós continuamos confortáveis, mas muito mais felizes. Por quê? Porque agora o ente público também pode se servir mais de nós. E a gente pode continuar e nos mostrarmos como, de fato, instituições interessadas no desenvolvimento regional — comentou Rech.

Portaria é elaborada para qualificação de instituições comunitárias

Após a assinatura do decreto, o ministro da Educação, Camilo Santana, e a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, reuniram-se com reitores presentes com o intuito de operacionalizar a legislação. No encontro, como recorda Rech, uma portaria, com definição sobre prazos e o funcionamento de editais, foi prometida pelo governo federal para ser publicada em breve.