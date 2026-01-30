Cufa RS promoverá formação de jovens contra o feminicídio em Caxias do Sul

A Central Única das Favelas do Rio Grande do Sul (Cufa RS) se mobiliza para chamar atenção aos números alarmantes de violência contra a mulher em 2026: em 29 dias, o Estado contabilizou 11 feminicídios. Uma das ações de enfrentamento aos crimes está programada para Caxias do Sul e será realizada na segunda-feira (2).

A iniciativa terá a formação de jovens multiplicadores contra o feminicídio. O encontro será às 14h, no Centro de Referência para a Juventude do bairro Cidade Nova. O endereço é Rua Abel Postali, 1.767.

Durante o encontro, os participantes receberão orientações de como identificar as situações de violência e comportamentos tóxicos. Os canais de denúncia também serão reforçados.

