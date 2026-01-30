Criança fica ferida após carro capotar em Bento Gonçalves

Uma criança de três anos ficou ferida após um veículo Uno capotar no bairro Conceição, na tarde desta sexta-feira (30), em Bento Gonçalves. De acordo com a 3ª Companhia de Bombeiros Militares do município, a vítima teve ferimentos leves e foi encaminhada a um hospital.
Conforme os bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 16h15min, na Rua Luis Pedro de Marco. Um homem de 26 anos dirigia o veículo e recebeu atendimento no local. Ele foi encontrado consciente pelos bombeiros.
Além do atendimento, os bombeiros fizeram a contenção de vazamento de combustível do carro. Samu e Brigada Militar (BM) também participaram da ocorrência.