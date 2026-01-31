Geral

Dia Nacional das RPPNs 
Notícia

Como reservas particulares da Serra contribuem para a criação de novos serviços e conectam ciência, clima e comunidade

Com oito Reservas Particulares do Patrimônio Natural reconhecidas, região totaliza 2.457 hectares preservados de Mata Atlântica e campos nativos. Nessas regiões, a vegetação íntegra possibilita desde o estudo de novos serviços com impacto na economia, até o resgate da história de municípios 

Tamires Piccoli

