Como reservas particulares da Serra contribuem para a criação de novos serviços e conectam ciência, clima e comunidade

Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata em São Francisco de Paula é a base de 12 projetos. Comunicação PUC-RS / Divulgação

Refúgios da fauna silvestre, pontos de equilíbrio entre o urbano e natural, laboratórios a céu aberto. São várias as funções que uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) carrega. Diferente das Unidades de Conversação, Áreas de Proteção Permanente (APP) e Reservas Legais, as RPPNs são espaços criados e mantidos por empresas ou pessoas físicas.

Na prática, esses espaços são instituídos com o intuito de resguardar regiões de vegetação nativa, garantindo que biomas como a Mata Atlântica sejam conservados e animais silvestres tenham um espaço para habitar.

Geralmente distantes dos centros populacionais, devido a ocupação das construções urbanas, as RPPNs podem parecer desconectadas da vida nas cidades. No entanto elas são essenciais para a conservação da água, a estabilidade dos solos, a manutenção da qualidade do ar e o sequestro de gás carbônico.

— Quando se trata de mudanças climáticas, as áreas protegidas, como RPPNs, cumprem um papel importante ao armazenar o carbono, principal gás de efeito estufa que causa o aquecimento global e os desequilíbrios — explica a bióloga e pesquisadora Gisele Cemin.

Atualmente a Serra Gaúcha conta com oito projetos reconhecidos como RPPNs, totalizando 2.457,93 hectares de Mata Atlântica e campos de cima da Serra preservados. Um feito estratégico para a resiliência desses ecossistemas, que historicamente foram perdidos. Dados do MapBiomas indicam que exista apenas 30% da cobertura original da Mata Atlântica. Desse total 7,5% estão concentrados no Rio Grande do Sul.

— Entre os proprietários gaúchos de RPPNs existe um amor à terra, de querer ver ela protegida. As ações nesse sentido começaram entre as décadas de 1970 e 1980, quando as propriedades eram invadidas por caçadores. Avançamos muito até chegarmos em dois desafios: os altos custos para manter esses projetos com pouquíssimo auxílio e o desconhecimento da população sobre o que é uma RPPN — avalia Ana Maria Juliano, presidente da Associação de Proprietários de Reservas Particulares do Patrimônio Natural do Rio Grande do Sul.

A mata como laboratório tecnológico

A pouco mais de 50 quilômetros da área urbana de São Francisco de Paula, encontra-se a maior RPPN da Serra Gaúcha e de todo o Estado. Com 2,3 mil hectares o Centro de Pesquisas e Conservação da Natureza Pró-Mata é a base de 12 projetos que envolvem desde o desenvolvimento do turismo, soluções tecnológicas para a produção, até estudos sobre a emissão e sequestro de carbono, bem como os potenciais desse serviço para a economia da região.

Mantido pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o espaço de pesquisa existe há 30 anos. Contudo, se tornou RPNN apenas em 2019. Desde então, tem ampliado o enfoque em serviços voltados para o setor público e empreendimento privados.

No ano passado, o Pró-Mata foi anunciado como um dos parceiros do Governo Estadual no Projeto Reflora. A ação irá produzir duas mil mudas de árvores nativas por instituição parceira. Essas árvores serão usadas para recompor a vegetação em áreas que foram atingidas por deslizamento de terra, acelerando a recuperação e impedindo a perda de solo. A estufa para o cultivo das primeiras mudas deve ficar pronta neste ano.

Laboratório de pesquisa da PUC-RS, no Pró-Mata, mantém 12 projetos de pesquisa tendo a área preservada como base. Comunicação PUC-RS / Divulgação

Um dos temas que ganha força no ambiente empresarial, os créditos de carbono, já tem previsão de ser estudado no Pró-Mata. A PUCRS prepara a instalação de um Centro em Resiliência Climática junto à RPPN, onde pretende monitorar o sequestro do carbono pelo campo nativo. A partir desse estudo, a universidade pretende estabelecer bases que servirão de balizadores para a venda desses créditos por propriedades da Serra gaúcha.

— Esse projeto tem várias frentes, uma delas é justamente o monitoramento de como o solo, a vegetação e as pastagens conseguem reter o carbono. Tendo em vista que as propriedades rurais possuem a Reserva Legal, que é 20% do espaço, temos a chance de entender como esses espaços contribuem para o sequestro de carbono. É um caminho para os produtores ampliarem a preservação — explica Glauco Schussler, coordenador do Pró-Mata.

Museu natural com a origem de Canela

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Essa é a premissa central do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil e, de certa maneira, também na RPPN Bosque de Canela.

Diferente das reservas particulares, que estão distantes das cidades, essa RPPN foi criada no bairro São Luís, em Canela, como um recanto da Mata Atlântica. A três quilômetros do Centro, em uma parte popular da cidade, seis hectares resguardam araucárias e resquícios da diversidade local.

— Sempre nos preocupamos com o território em que vivemos, com o cuidado da paisagem natural e a pressão imobiliária sobre esse espaço. Em 1998 a RPPN foi fundada com esse viés de manter esse pequeno fragmento da Mata Atlântica e poder estudá-lo — recorda Cilon Estivalet, coordenador do espaço.

Anos depois, pesquisas feitas no espaço indicaram que o Bosque de Canela conta com ao menos nove espécies de caneleiras nativas. Essas árvores, diferentes daquela em que é extraído a canela para alimentos, são típicas da região, contudo pouco conhecidas entre os moradores.

Cilon Estivalet coordenador do Bosque de Canela. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— Dizem que a cidade ganhou esse nome por conta das viagens dos tropeiros, que passavam por aqui e acampavam na sombra das caneleiras. A sobrevivência delas é um patrimônio natural da cidade e da região. É algo que compartilhamos com as novas gerações, nas visitas que as escolas fazem ao Bosque.

Regularmente a área recebe crianças e estudantes de escolas de Canela, para atividades de educação ambiental e para o resgate da história de onde vivem. O Bosque também realiza atividades culturais e conta com uma biblioteca comunitária em sua sede. Conforme Estivalet, a coordenação prepara a criação de um instituto que será o responsável por manter os projetos e a garantir que a RPPN se mantenha de portas abertas.

Serviço

Os dois espaços são abertos ao público, mediante visitas previamente agendadas.