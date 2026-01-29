Com degustações, gastronomia típica e shows, Otávio Rocha se prepara para a 15ª edição da Fecouva

Evento acontece em Otário Rocha, no interior de Flores da Cunha. Arquivo Fecouva / Divulgação

A comunidade de Otávio Rocha, no interior de Flores da Cunha, se prepara para o início da 15ª edição da Festa Colonial da Uva, a Fecouva, e também da 5ª Festa do Moranguinho. Os tradicionais eventos comemoram a produção dos frutos cultivados na localidade, além da farta gastronomia e atrativos culturais da comunidade.

Nos dias 20, 21, 22, 27 e 28 de fevereiro, além de 1° de março, turistas e visitantes são convidados a acompanhar a programação da Fecovua, que é aberta ao público. As atividades ocorrem sempre às sextas, sábados e domingos.

A abertura ocorre na sexta-feira (20), às 18h, com uma missa em comemoração aos 60 anos da Fecouva, na igreja de Otávio Rocha. Apesar do evento estar na 15ª edição, a comunidade alcança em 2026 a marca de seis décadas celebrando o cultivo da uva.

Com o tema "Vitrais da nossa história", a festa terá ampla programação, esperando atrair cerca de 30 mil pessoas nos seis dias de atividades. Entre os destaques estão cursos de degustação em cantinas, desfiles de carros alegóricos e as olimpíadas coloniais.

O clássico jantar de menarosto - típico prato que mescla frango, porco, codorna e coelho em um rolo giratório - será servido no salão da igreja da comunidade durante os seis dias da festa. Outras opções como massas, polenta frita, saladas verdes, maionese, pão colonial e vinhos também poderão ser degustados.

Entre as atrações confirmadas estão Bruno & Breno, Acústicos & Valvulados, Banda Rosas, The Beatles no Acordeon, entre outros. Todas os shows são abertos ao público. Confira a programação completa abaixo.

— Estamos com uma grande expectativa para receber os visitantes e acolhê-los. Essa é uma festa feita pela comunidade, um encontro de colônia, que resgata tradições da nossa gente ao mesmo tempo que oferece uma experiência única — pontua Caroline Dani, presidente do evento.

Também neste ano, a festa contará com o lançamento de dois livros. A publicação "Fecouva, 60 anos", de Andressa Manosso, reúne mais de 50 entrevistas com pessoas que participaram da festa desde 1966, quando o evento foi criado para marcar a inauguração da Igreja Matriz.

Já o livro "Aventuras na vindima", de Maurício Rech, apresenta o cenário da colheita da uva sob um olhar lúdico, envolvendo as crianças nesse período marcante que ocorre na Serra Gaúcha.

Corte do evento da edição de 2026, Rainha Maísa Luza Molon e princesas Tainara Molon e Karina Calgaro. Shirlei Paravisi / Agencia RBS

Confira a programação do evento:

20 de fevereiro:

18h - missa de 60 anos da Fecouva na Igreja Matriz

19h30min - protocolo de abertura, com apresentação do Coral dos Canarinhos de Flores da Cunha / Lançamento do livro "Fecouva, 60 anos", de Andressa Manosso

20h - jantar de menarosto

21h - show com Grupo Ricordi

22h - show com Bruno & Breno

21 de fevereiro:

10h - abertura do parque

11h - lançamento do Vinho das Soberanas 2022

12h - almoço típico italiano

14h - passeio turístico de Dindinho

15h - curso de degustação na Cantina do Toni e Uvas Molon / Banda Marcial da Escola Francisco Zilli e Escola de Danças

15h - passeio turístico de Dindinho

16h - passeio turístico de Dindinho

18h - missa paroquial

19h - apresentação Coral Municipal e Coral Nova Trento / Jantar do tradicional bife e bucho

19h30min - show com Maurício e os Imaginários

21h - show com Acústicos & Valvulados

22 de fevereiro:

7h30min - rústica Fecouva

8h30min - 3º Passeio Ciclístico da Fecouva

10h - missa paroquial / abertura do parque

11h - passeio turístico de Dindinho

11h30min - espetáculo Grupo Vocal Tramavoz

12h - almoço com tradicional menarosto

14h - passeio turístico de Dindinho

15h - desfile de carros alegóricos pela Rua Principal

17h - Olímpiadas coloniais

18h - shows

27 de fevereiro:

18h - abertura do parque

19h - espetáculo com Grupo Miseri Coloni

20h - tradicional jantar com menarosto

20h30min - show com Maicon & Pontel

22h - show com a Banda Rosas

28 de fevereiro:

10h - abertura do parque

12h - almoço típico italiano

14h - passeio turístico de Dindinho

15h - curso de degustação na Cantina do Toni e Uvas Molon / passeio turístico de Dindinho

16h - passeio turístico de Dindinho

16h30min - show com Doca Ferreira

18h - missa paroquial

19h - tradicional jantar bife e bucho / apresentação com Tenor Giovanni Marquezeli

20h - show com Banda Florentina

21h - show com The Beatles no Acordeon

22h30min - show com DJ Kaillou

1º de março:

9h - missa paroquial / abertura do parque

10h - desfiles de carros alegóricos pela Rua Principal

12h - tradicional almoço com menarosto

12h às 18h - inauguração da Praça Nacional da Uva / Festival do Suco de Uva

13h - oficina com Marcello Caminha

14h - show com Marcello Caminha

14h - passeio turístico de Dindinho

15h - passeio turístico de Dindinho

16h - apresentação da Orquestra Municipal de São Vendelino

16h - passeio turístico de Dindinho

17h - show com Tainã Kalmon

18h - pisa das uvas pelas Soberanas

18h30min - cerimônia de encerramento

19h - show de encerramento

Serviço

O que: 15ª Festa Colonial da Uva (Fecouva) e 5ª Festa do Moranguinho

15ª Festa Colonial da Uva (Fecouva) e 5ª Festa do Moranguinho Quando: dias 20,21 e 22 de fevereiro; 27, 28 de fevereiro e 1º de março

dias 20,21 e 22 de fevereiro; 27, 28 de fevereiro e 1º de março Onde: Otávio Rocha, interior de Flores da Cunha

Otávio Rocha, interior de Flores da Cunha Quanto: Entrada franca, os visitantes pagam apenas pelos produtos consumidos







