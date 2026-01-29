Geral

Em Flores da Cunha 
Notícia

Com degustações, gastronomia típica e shows, Otávio Rocha se prepara para a 15ª edição da Fecouva

Evento acontecerá entre 20 de fevereiro a 1º de março, sempre nas sextas, sábados e domingos. Visitantes poderão degustar pratos típicos, assistir a apresentações de artistas estaduais, participar de passeios e conferir os desfiles de carros alegóricos 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS