Com degustações, gastronomia típica e shows, Otávio Rocha se prepara para a 15ª edição da Fecouva

A comunidade de Otávio Rocha, no interior de Flores da Cunha, se prepara para o início da 15ª edição da Festa Colonial da Uva, a Fecouva, e também da 5ª Festa do Moranguinho. Os tradicionais eventos comemoram a produção dos frutos cultivados na localidade, além da farta gastronomia e atrativos culturais da comunidade.
Nos dias 20, 21, 22, 27 e 28 de fevereiro, além de 1° de março, turistas e visitantes são convidados a acompanhar a programação da Fecovua, que é aberta ao público. As atividades ocorrem sempre às sextas, sábados e domingos.
A abertura ocorre na sexta-feira (20), às 18h, com uma missa em comemoração aos 60 anos da Fecouva, na igreja de Otávio Rocha. Apesar do evento estar na 15ª edição, a comunidade alcança em 2026 a marca de seis décadas celebrando o cultivo da uva.
Com o tema "Vitrais da nossa história", a festa terá ampla programação, esperando atrair cerca de 30 mil pessoas nos seis dias de atividades. Entre os destaques estão cursos de degustação em cantinas, desfiles de carros alegóricos e as olimpíadas coloniais.
O clássico jantar de menarosto - típico prato que mescla frango, porco, codorna e coelho em um rolo giratório - será servido no salão da igreja da comunidade durante os seis dias da festa. Outras opções como massas, polenta frita, saladas verdes, maionese, pão colonial e vinhos também poderão ser degustados.
Entre as atrações confirmadas estão Bruno & Breno, Acústicos & Valvulados, Banda Rosas, The Beatles no Acordeon, entre outros. Todas os shows são abertos ao público. Confira a programação completa abaixo.
— Estamos com uma grande expectativa para receber os visitantes e acolhê-los. Essa é uma festa feita pela comunidade, um encontro de colônia, que resgata tradições da nossa gente ao mesmo tempo que oferece uma experiência única — pontua Caroline Dani, presidente do evento.
Também neste ano, a festa contará com o lançamento de dois livros. A publicação "Fecouva, 60 anos", de Andressa Manosso, reúne mais de 50 entrevistas com pessoas que participaram da festa desde 1966, quando o evento foi criado para marcar a inauguração da Igreja Matriz.
Já o livro "Aventuras na vindima", de Maurício Rech, apresenta o cenário da colheita da uva sob um olhar lúdico, envolvendo as crianças nesse período marcante que ocorre na Serra Gaúcha.
Confira a programação do evento:
20 de fevereiro:
- 18h - missa de 60 anos da Fecouva na Igreja Matriz
- 19h30min - protocolo de abertura, com apresentação do Coral dos Canarinhos de Flores da Cunha / Lançamento do livro "Fecouva, 60 anos", de Andressa Manosso
- 20h - jantar de menarosto
- 21h - show com Grupo Ricordi
- 22h - show com Bruno & Breno
21 de fevereiro:
- 10h - abertura do parque
- 11h - lançamento do Vinho das Soberanas 2022
- 12h - almoço típico italiano
- 14h - passeio turístico de Dindinho
- 15h - curso de degustação na Cantina do Toni e Uvas Molon / Banda Marcial da Escola Francisco Zilli e Escola de Danças
- 15h - passeio turístico de Dindinho
- 16h - passeio turístico de Dindinho
- 18h - missa paroquial
- 19h - apresentação Coral Municipal e Coral Nova Trento / Jantar do tradicional bife e bucho
- 19h30min - show com Maurício e os Imaginários
- 21h - show com Acústicos & Valvulados
22 de fevereiro:
- 7h30min - rústica Fecouva
- 8h30min - 3º Passeio Ciclístico da Fecouva
- 10h - missa paroquial / abertura do parque
- 11h - passeio turístico de Dindinho
- 11h30min - espetáculo Grupo Vocal Tramavoz
- 12h - almoço com tradicional menarosto
- 14h - passeio turístico de Dindinho
- 15h - desfile de carros alegóricos pela Rua Principal
- 17h - Olímpiadas coloniais
- 18h - shows
27 de fevereiro:
- 18h - abertura do parque
- 19h - espetáculo com Grupo Miseri Coloni
- 20h - tradicional jantar com menarosto
- 20h30min - show com Maicon & Pontel
- 22h - show com a Banda Rosas
28 de fevereiro:
- 10h - abertura do parque
- 12h - almoço típico italiano
- 14h - passeio turístico de Dindinho
- 15h - curso de degustação na Cantina do Toni e Uvas Molon / passeio turístico de Dindinho
- 16h - passeio turístico de Dindinho
- 16h30min - show com Doca Ferreira
- 18h - missa paroquial
- 19h - tradicional jantar bife e bucho / apresentação com Tenor Giovanni Marquezeli
- 20h - show com Banda Florentina
- 21h - show com The Beatles no Acordeon
- 22h30min - show com DJ Kaillou
1º de março:
- 9h - missa paroquial / abertura do parque
- 10h - desfiles de carros alegóricos pela Rua Principal
- 12h - tradicional almoço com menarosto
- 12h às 18h - inauguração da Praça Nacional da Uva / Festival do Suco de Uva
- 13h - oficina com Marcello Caminha
- 14h - show com Marcello Caminha
- 14h - passeio turístico de Dindinho
- 15h - passeio turístico de Dindinho
- 16h - apresentação da Orquestra Municipal de São Vendelino
- 16h - passeio turístico de Dindinho
- 17h - show com Tainã Kalmon
- 18h - pisa das uvas pelas Soberanas
- 18h30min - cerimônia de encerramento
- 19h - show de encerramento
Serviço
- O que: 15ª Festa Colonial da Uva (Fecouva) e 5ª Festa do Moranguinho
- Quando: dias 20,21 e 22 de fevereiro; 27, 28 de fevereiro e 1º de março
- Onde: Otávio Rocha, interior de Flores da Cunha
- Quanto: Entrada franca, os visitantes pagam apenas pelos produtos consumidos