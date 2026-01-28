Chuva de granizo danifica 60 hectares de parreiras no interior de Flores da Cunha 

Um episódio de chuva de granizo foi registrado no interior de Flores da Cunha, na tarde desta quarta-feira (28). O fenômeno aconteceu por volta das 17h30min, atingindo as localidades de Medianeira, Linha 40 e Travessão Alfredo Chaves, onde recentemente teve um tornado. Informações dos moradores indicam que a chuva congelada durou cerca de 20 minutos.
Conforme o prefeito César Ulian, parreirais foram danificados pelas pedras congeladas. O levantamento inicial da Secretaria Municipal de Agricultura e Defesa Civil aponta que 25 famílias tiveram parreirais atingidos, totalizando 60 hectares danificados. Os casos se concentram nas localidades de Medianeira e Linha 40.
Queda de árvores em estradas também foram registradas, bloqueando o trânsito. Um dos pontos que também foram atingidos é o canil municipal, que fica na localidade de Medianeira. Segundo o prefeito, uma árvore caiu sobre uma das cercas. Os danos já foram consertados. Não há informações de residências atingidas.
Em cerca de um mês, esta é a segunda vez que o interior de Flores da Cunha é atingido por um evento climático rigoroso. No início de dezembro, a comunidade de Travessão Alfredo Chaves foi afetada por um tornado. Cerca de 60 casas foram atingidas, o telhado da igreja foi arrancado e o ginásio destruído.
No interior, 70 hectares de parreirais foram derrubados pela força do vento. Mutirões foram realizados para reerguê-los, inclusive com o apoio de militares do 3º Grupo de Artilharia Antiaérea de Caxias do Sul.
— É um sentimento de tristeza porque a uva estava madura. Muitos produtores trabalhavam na colheita quando a chuva aconteceu. Passamos pelo tornado, pela queda dos parreirais e agora isso. Tem sido uma safra muito desafiadora — resume o prefeito.
Ele ainda cobrou um posicionamento do governo do Estado sobre o sistema antigranizo. Conforme Ulian, Flores da Cunha, entre outras cidades da Serra, está em tratativa há um ano, contudo, sem definição sobre o auxílio do governo estadual para a instalação.
— Se já tivéssemos esse sistema instalado, talvez poderíamos ter evitado o que aconteceu. Mas, para ter esse sistema, precisamos de um subsídio do governo, tendo em vista que é um investimento alto para as prefeituras.