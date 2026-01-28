Geral

Perdas na safra 
Chuva de granizo danifica 60 hectares de parreiras no interior de Flores da Cunha 

O fenômeno teria durado cerca de 20 minutos, danificando propriedades de 25 famílias. Danos estão concentrados nas localidades de Medianeira e Linha 40 

Tamires Piccoli

