Casa é destruída por queda de árvore durante temporal em Canela

Residência no bairro Vila Suíça foi destruída. Corpo de Bombeiros de Canela / Divulgação

Uma residência foi destruída no bairro Vila Suíça, em Canela, nesta quinta-feira (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma árovre caiu na casa de madeira por conta de ventos fortes. A proprietária estava no local no momento da ocorrência e não se feriu.

Além do pinus que atingiu a residência, outras árvores caíram próximo ao imóvel. Conforme os bombeiros, parte da sala, cozinha e varandas foram totalmente destruídas, incluindo telhado e paredes.

Durante a tarde, granizo chegou a ser registrado na Região das Hortênsias. Em Gramado, um volume de 68 mm de chuva foi registrado em apenas uma hora.

A precipitação começou por volta do meio-dia. Segundo a Defesa Civil, as localidades de Várzea Grande, Serra Grande e Tapera Alemã foram as mais atingidas pela forte chuva de granizo em Gramado, embora praticamente todo município tenha sido afetado.