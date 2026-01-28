BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá novos bloqueios totais

A BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá dois novos bloqueios totais nesta semana. Eles ocorrerão nas noites de quinta-feira (29) e sexta-feira (30) para a continuidade das obras no km 193 da rodovia, no ponto conhecido como Serra das Antas. A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

A interdição da quinta-feira (29) ocorrerá a partir das 19h30min no sentido Veranópolis–Bento Gonçalves; e a partir das 20h30min no sentido Bento Gonçalves–Veranópolis. O bloqueio será para a desmontagem do guindaste de grande porte utilizado no içamento das vigas metálicas do viaduto em construção no local.

Já na sexta-feira (30), o bloqueio será no período noturno para a remontagem do guindaste na extremidade leste do viaduto, etapa necessária para a continuidade das obras. A operação envolve a atuação de guindastes auxiliares sobre a pista, responsáveis pela montagem do equipamento principal, procedimento que exige a ocupação total da rodovia por razões de segurança.