Geral

Quinta e sexta-feira
Notícia

BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá novos bloqueios totais

As interdições ocorrerão exclusivamente no período noturno. Durante o dia, o tráfego na Serra das Antas seguirá operando em sistema de comboio

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS