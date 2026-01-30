Bloqueios totais na BR-470, na Serra das Antas, são reprogramados para sexta e sábado

Os bloqueios totais previstos para a quinta (29) e sexta-feira (30) na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, foram reprogramados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A alteração no cronograma ocorre em razão da chuva registrada na tarde da última quarta-feira (28), que provocou a paralisação dos serviços no trecho da Serra das Antas.

Com isso, as interdições totais passam a ocorrer nas noites desta sexta-feira (30) e sábado (31), no km 193 da rodovia, onde está em construção um viaduto. As operações envolvem a desmontagem e a posterior remontagem de um guindaste de grande porte utilizado no içamento das vigas metálicas da estrutura.

Nesta sexta-feira (30), o bloqueio total será para a desmontagem do guindaste, a partir das 19h30min no sentido Veranópolis–Bento Gonçalves e das 20h30min no sentido Bento Gonçalves–Veranópolis.

Já no sábado (31), também no período noturno, a interdição ocorrerá para a remontagem do equipamento, obedecendo os mesmos horários de bloqueio nos dois sentidos da rodovia.

A operação envolve a atuação de guindastes auxiliares sobre a pista, responsáveis pela montagem do equipamento principal, procedimento que exige a ocupação total da rodovia por razões de segurança.