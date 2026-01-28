Área de descarte irregular de lixo no bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul, é limpa

Secretarias municipais atuam no local com caminhões, máquinas e equipes operacionais. Fabiano Provin / Codeca / Divulgação

Uma área usada de forma irregular para o descarte de lixo, no bairro Santa Catarina, em Caxias do Sul, recebe, nesta quarta-feira (28), uma ação de limpeza promovida pela prefeitura. O trabalho ocorre na Rua Mário José Andreazza, na divisa com o bairro Vinhedos.

A operação integra o programa Caxias Mais Limpa e mobiliza equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), da Codeca e de outras secretarias municipais. Caminhões e máquinas são utilizados para a retirada dos resíduos e a recuperação da área, que vinha sendo alvo frequente de descarte clandestino.

Além da limpeza, o município prevê a instalação de placas alertando sobre a proibição do descarte irregular e a implantação de monitoramento no local. A medida busca evitar que o problema volte a se repetir e facilitar a identificação de possíveis infratores.

De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, o descarte irregular de lixo é considerado crime ambiental e pode resultar em multa. A orientação à população é que utilize os serviços regulares de coleta, os ecopontos disponíveis na cidade e os canais oficiais da prefeitura para registrar denúncias.