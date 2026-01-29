Após populares desvirarem carro capotado com motorista dentro, em Vacaria, bombeiros alertam para risco de lesões graves

Motorista, de 34 anos, sofreu lesões leves. Corpo de Bombeiros de Vacaria / Divulgação

Um acidente de trânsito registrado na manhã desta quarta-feira (29) no viaduto da BR-116 com a Avenida Moreira Paz, em Vacaria, acendeu um alerta do Corpo de Bombeiros Militar sobre os riscos de intervenções inadequadas em ocorrências desse tipo. Antes da chegada da guarnição, populares desviraram um dos veículos envolvidos na colisão, mesmo com o condutor ainda no interior do automóvel.

O acidente envolveu dois veículos e ocorreu por volta das 8h30min, na rotatória do viaduto. De acordo com as informações dos bombeiros, um dos condutores não teria respeitado a sinalização de “pare”. Com o impacto, uma Fiorino acabou tombando. O motorista, de 34 anos, sofreu lesões leves e permaneceu no local. O outro veículo, um Fiat Strada, era conduzido por um homem de 62 anos.

Ao atender a ocorrência, os bombeiros constataram que o carro capotado já havia sido desvirado por pessoas que estavam no local. A corporação destacou que esse tipo de ação pode agravar significativamente o estado da vítima, já que, em acidentes de trânsito, é comum a existência de lesões ocultas, principalmente na coluna cervical e na coluna vertebral.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a movimentação inadequada do veículo ou da vítima pode provocar deslocamentos bruscos do corpo, resultando em lesões neurológicas graves e irreversíveis, como paralisias, além de agravar fraturas e hemorragias internas. Por isso, apenas equipes treinadas possuem condições de realizar a estabilização do veículo, a avaliação correta da vítima, a imobilização adequada e a retirada segura, com uso de equipamentos específicos.

A orientação da corporação é que, ao se deparar com um veículo capotado, a população acione imediatamente o socorro especializado, sinalize o local para evitar novos acidentes e evite qualquer tipo de movimentação da vítima, prestando apenas apoio verbal até a chegada das equipes de emergência.