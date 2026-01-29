Geral

Ocorrência
Notícia

Após populares desvirarem carro capotado com motorista dentro, em Vacaria, bombeiros alertam para risco de lesões graves

Acidente envolveu dois veículos e ocorreu na manhã desta quinta-feira, na rotatória do novo viaduto da BR-116 com a Avenida Moreira Paz

Pioneiro

