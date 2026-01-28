Após calorão, chuva deve retornar à Serra a partir de quarta-feira

Nebulosidade começa a avançar pela região serrana. Neimar De Cesero / Divulgação

Essa semana é marcada por mudanças no tempo em todo o Rio Grande do Sul. Após dias de calor, a previsão da Climatempo indica o retorno das instabilidades entre esta quarta (28) e quinta-feira (29), com aumento de nebulosidade e chance de pancadas isoladas de chuva, especialmente a partir da tarde. Apesar do cenário mais instável em outras regiões do Estado, a Serra deve ter efeitos mais moderados, com temperaturas agradáveis e menor risco de temporais severos.

Nesta quarta, na Serra, a maior variação de nuvens sinaliza a mudança no padrão do tempo, com possibilidade de chuva localizada no fim do dia. Diferentemente do Oeste e das Missões, onde há risco de rajadas de vento e granizo pontual, a instabilidade na região serrana ocorre de forma mais isolada. A temperatura máxima em Caxias do Sul pode chegar aos 29ºC.

Na quinta, o avanço da umidade deixa o tempo mais fechado. A previsão aponta maior cobertura de nuvens e pancadas de chuva mais frequentes entre a tarde e à noite, também de maneira irregular. As temperaturas variam menos ao longo do dia, o que garante sensação térmica mais confortável em relação às áreas de baixada do Estado, mesmo antes da chegada da chuva. Mínima de 17°C e máxima de 27°C em Caxias do Sul.

A sexta-feira (30) marca uma transição. As instabilidades perdem força gradualmente, mantendo o céu com muitas nuvens e chance de chuva fraca a ocasional na Serra, principalmente no período da tarde e da noite. Não há indicativo de eventos severos e o clima fica mais ameno, com temperaturas inferiores às registradas no início da semana. Em Caxias, os termômetros variam entre 17ºC e 25ºC ao longo do dia.