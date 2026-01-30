Acidente entre dois caminhões deixa um morto em Flores da Cunha

Um acidente de trânsito envolvendo dois caminhões deixou uma pessoa morta na RS-122, km 107, entre Flores da Cunha e Antônio Prado na tarde desta sexta-feira (30).
Conforme as informações preliminares da Polícia Rodoviária Estadual, a colisão foi registrada na ponte do Rio das Antas, em Flores da Cunha. A via está interditada e sem previsão de liberação, pois equipes ainda trabalham na ocorrência.
A colisão envolveu um caminhão Way, de São Marcos, com um R500, de Feliz. De acordo com a PRE, a carga de pneus do R500 teria se soltado e caído em cima do outro caminhão.
Segundo a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), motoristas que trafegam sentido Ipê estão sendo orientados a retornar nas proximidades do km 100, próximo à Lanchonete Piccoli, em Flores da Cunha. Motoristas que trafegam sentido Caxias do Sul estão sendo orientados a seguirem pela BR-116 e não entrarem na RS-122.