Acampamento do Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria, que começa neste sábado, tem mais de 1,3 mil terrenos locados

Montagem das barracas no acampamento já havia começado na última quinta-feira. Entre os primeiros grupos a chegar estava o dos amigos de Rogério Caramez, morador de Novo Hamburgo Ariéli Ziegler / Agencia RBS

A partir deste sábado (31), algumas centenas de milhares de pessoas de diversos estados do Brasil e também de outros países estarão reunidas para celebrar o tradicionalismo gaúcho no 36º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria. A expectativa da organização é atrair cerca de 500 mil visitantes durante os nove dias do evento, que segue até o dia 8 de fevereiro no Parque Nicanor Kramer da Luz.

Parte deste público estará espalhada pelos 72 hectares reservados para acampamento. São pouco mais de 1,3 mil terrenos disponibilizados para locação, sendo cerca de 850 na área campeira (para pessoas inscritas em alguma prova) 350 no mato e 130 galpões de madeira. A comercialização atingiu quase 100%, de acordo com um dos patrões do CTG Porteira do Rio Grande, José Lima Júnior.

Além de facilitar a vida de quem quer ter uma imersão completa na programação, o acampamento também é espaço de confraternização para grupos de amigos espalhados país afora, mas que a cada dois anos têm seu reencontro marcado no maior rodeio de Vacaria. Aos 78 anos, Rogério Caramez, morador de Novo Hamburgo, é um acampante assíduo desde os anos 1980. Ao longo do tempo, consolidou uma turma igualmente apaixonada por rodeios, que já na última quinta-feira montava suas barracas.

- É uma atividade que a gente vivencia natureza, amigos, as curicacas nas árvores, a música, os bailes, os concursos, tem muita atividade de lazer e cultural. Também é quando tu reencontras amigos que não vê há muito tempo, que estão espalhados pelo Brasil, e aqui esta amizade é reativada - comenta.

Calculado por metro quadrado (entre R$ 12 e 15, de acordo com a localização dentro do parque), o valor total do aluguel do terreno locado por Rogério e seus amigos soma R$ 3 mil. O pagamento dá direito a água, energia elétrica e uso dos banheiros com chuveiro espalhados pelo parque. Um investimento que Rogério considera alto, mas justificado:

- É um valor considerável, mas que fica mais fácil de pagar quando a gente se organiza. Um ano antes do rodeio os organizadores já procuram quem está cadastrado para renovar o contrato, e a gente já sabe quanto vai custar e faz o rateio. Neste ano vai dar R$ 600 para cada um, mas é bem mais em conta do que se fosse pegar um quarto de hotel, por exemplo. E a estrutura oferecida nos oferece um bom retorno deste investimento.

Paula Stringhi e Erico Padilha com as filhas Bibiana e Caetana. Além de aproveitar o evento, casal trabalha como avaliador do concurso de declamação Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Viajar pelo Estado de rodeio em rodeio, reunindo família e amigos, é também a rotina do casal caxiense Paula Stringhi, 47, e Érico Padilha, 45. Ambos são avaliadores dos concursos de declamação, modalidade que nesta edição do rodeio de Vacaria concentra o maior número de inscritos, com quase 500 participantes.

- A gente acampa junto desde 1996 e desde 2000 neste mesmo espaço dentro do parque. Aqui vão chegar nos próximos dias amigos de todas as regiões do Estado para curtir este que é o maior rodeio da América Latina, e que, por isso, nos dá uma sensação de alegria incomparável. Quando acaba uma edição a gente já está na expectativa e iniciando a organização para a próxima - comenta Paula.

O casal e seus amigos locaram quatro terrenos lado a lado para desfrutar juntos do acampamento, a um custo de R$ 1,6 mil cada. Além do aluguel, paga-se também uma caução de R$ 1 mil ao CTG, que pode ser revertida em consumo de bebidas no evento. Até o dia de desmontar as barracas, a turma irá se revezar no preparo das refeições, onde o churrasco será, certamente, o carro-chefe.

- A gente tenta organizar já antes do acampamento qual será o cardápio e quem vai comandar a cozinha em cada dia. Um dia sai um churrasco, no outro um carreteiro, no dia seguinte uma massa. E todo mundo pega junto pra não ficar pesado pra ninguém _ diz Érico.

Das barracas aos galpões

José Luis Nunes em frente ao rancho que receberá familiares e amigos durante os 10 dias de rodeio Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Além da área disponibilizada para a montagem de barracas ou para estacionar motorhomes, há um espaço dentro do acampamento que serve a quem possui seu próprio galpão. Após uma ampla reforma realizada no parque ao longo do ano passado, a prefeitura permitiu a utilização do local também no restante do ano. Atualmente, são cerca de 130 casas já erguidas.

Ter um local fixo se mostrou uma alternativa vantajosa especialmente para a população local, que nos finais de semana aproveitam seu galpão como se fosse uma casa de campo.

Parte interna do galpão da família Nunes Ariéli Ziegler / Agencia RBS

José Luis Nunes é um destes moradores locais que garantiram o seu espaço próprio no acampamento, mediante o pagamento de uma anuidade de dois salários mínimos à associação que gere o local. Construído ao longo dos últimos três meses, o galpão conta com quatro pequenos quartos, que são utilizados pelas filhas e por outros familiares, além de cozinha e uma área de lazer, onde são feitos os churrascos e demais confraternizações.

_ A gente aproveita o ano todo, nos finais de semana, mas durante o rodeio eu, literalmente, me mudo para cá. Já faz 14 anos que minha família acampa neste local, até então sempre com barracas. Agora, com a possibilidade que surgiu de construir o galpão, ficou muito melhor. Dá para curtir com muito mais conforto.

Serviço

Os ingressos diários para o Rodeio Crioulo Internacional de Cavalaria variam de R$ 10 a R$ 30, conforme o dia. O passaporte, que dá acesso livre ao parque durante todo o evento, custa R$ 150. Para veículos, os valores diários de estacionamento vão de R$ 20 a R$ 40, e o passaporte fica em R$ 270. Os ingressos para os bailes são vendidos separadamente.