980 na redação do Enem: os segredos e os planos de estudantes de Caxias do Sul no Exame Nacional do Ensino Médio

Ana Carolina e Thaliandra estudaram em escolas públicas no Ensino Médio e agora se preparam para iniciar a graduação. Elas estão entre as maiores notas da cidade no exame aplicado em 2025

Marcos Cardoso

