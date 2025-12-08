Vizinhos ajudam a conter incêndio em casa no centro de Santa Tereza, na Serra

Fogo teria começado na garagem do imóvel, segundo os bombeiros. Corpo de Bombeiros de Bento Gonçalves / Divulgação

Uma casa sofreu danos após um incêndio registrado no início da madrugada desta segunda-feira (8), no centro de Santa Tereza, na Serra. O Corpo de Bombeiros Militar de Bento Gonçalves foi acionado às 00h28min.

Quando a guarnição chegou à Rua Guerino Acco, grande parte da estrutura já havia sido tomada pelo fogo. Segundo os bombeiros, vizinhos utilizaram um caminhão pipa para conter as chamas antes da chegada da equipe, o que ajudou a evitar que o incêndio se espalhasse ainda mais. Relatos indicam que o fogo começou na garagem.

Os bombeiros assumiram a fase final do combate, realizando o rescaldo e eliminando possíveis focos principalmente na cobertura da casa. A residência de alvenaria teve queima total do forro de PVC, do telhado e de parte dos eletrodomésticos.