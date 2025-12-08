Vítimas de acidente na RS-122, em Ipê, são identificadas

O caso aconteceu por volta das 6h35min. Corpo de Bombeiros de Antônio Prado / Divulgação

O Instituto Geral de Perícias (IGP) identificou as três pessoas que morreram em um acidente na RS-122 na manhã de domingo (7), em Ipê. Tratam-se de Acedino Pereira Varela, 65 anos, Vinicíus Leoratto Pitt, 31, e Isabel Barbosa de Lima, 40. O caso aconteceu por volta das 6h35min, no km 127, e envolveu um Fiat Uno e uma Volkswagen Saveiro.

No local do acidente morreram o condutor e uma passageira do Fiat Uno. Outras três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento em hospitais da região. Já o motorista da Saveiro foi encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu. O IGP, no entanto, não detalhou em qual carro estava cada uma das vítimas identificadas.

De acordo com o IGP, Varela era natural de São Francisco de Paula, mas não há informações sobre sepultamento.

Pitt era de Antônio Prado, o velório dele ocorre em Ipê, e ele será sepultado no Cemitério da Vila Segredo. Já Isabel era natural de Esmeralda e será sepultada no Cemitério São Francisco.