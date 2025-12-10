Geral

No km 161
Notícia

Vítimas de acidente na Rota do Sol, em Caxias do Sul, serão sepultadas nesta quarta-feira

Homem e mulher estavam em um Fiat Palio que seguia no sentido Serra-Litoral, enquanto um Hyundai HB20 fazia o fluxo contrário. Vítimas serão sepultadas nesta quarta-feira no Cemitério de Vila Seca

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS