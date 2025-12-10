Vítimas de acidente na Rota do Sol, em Caxias do Sul, serão sepultadas nesta quarta-feira

Inquérito policial foi instaurado para apurar as causas do acidente. Porthus Junior / Agencia RBS

Foram identificados como João Antônio Weber, 60 anos, e Raquel Elisandra dos Santos da Fonseca, 48, as vítimas de um acidente na RS-453, a Rota do Sol, em Caxias do Sul. A colisão, que envolveu um Palio e um HB20, aconteceu no km 161 da rodovia, na tarde de terça-feira (9).

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), as vítimas eram o condutor e passageira do Palio, que seguia no sentido Serra-Litoral, enquanto o HB20 seguia no fluxo contrário.

O delegado Caio Márcio Fernandes, titular da delegacia de trânsito, informa que dois ocupantes do HB20 seguem hospitalizados e serão ouvidos assim que possível. Um inquérito policial foi instaurado para identificar as causas do acidente.