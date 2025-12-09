"Vi árvores sendo arrancadas e voando longe, telhados de vizinhos vieram parar aqui", conta moradora sobre temporal no interior de Flores da Cunha

Ao menos 15 casas no interior de Flores da Cunha ficaram destelhadas após chuva e vento intenso. Porthus Junior / Agencia RBS

A chuva e o vento que atingiram a Serra no final da tarde da segunda-feira (8) causaram uma série de estragos em ao menos quatro municípios. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e prefeituras de Caxias do Sul, Farroupilha, Antônio Prado e Flores da Cunha atuam no suporte aos moradores que tiveram as casas alagadas ou destelhadas.

Dentre as cidades, Flores da Cunha foi a que mais apresentou estragos, sobretudo na localidade de Travessão Alfredo Chaves. Ao menos 15 casas tiveram os telhados danificados, assim como a igreja e a quadra de esportes da comunidade.

— Foi a pior sensação que vivi em 46 anos de vida.

Assim Osane da Silva, moradora da localidade Travessão Alfredo Chaves, em Flores da Cunha, resume a agonia vivida entre o fim da tarde e o início da noite desta segunda-feira, em que um temporal provocou diversos estragos na comunidade, que fica a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade.

Foi por volta de 17h30min, segundo o relato de Osane, e durou cerca de cinco minutos o momento mais tenso, em que o efeito da chuva foi potencializado pelos ventos mais fortes.

— Eu estava fechando as janelas quando comecei a ver árvores sendo arrancadas e voando longe, telhados de casas de vizinhos que vieram parar aqui no meu terreno. Foi horrível — conta Osane, que teve parte da casa destelhada.

Por volta das 20h, ela já tinha conseguido lonas para cobrir os estragos, junto com o marido, Ernesto.

Ainda não havia, até às 21h desta segunda-feira, um levantamento da quantidade de casas e outras estruturas danificadas. Mas os estragos na quadra de esportes da comunidade chamavam a atenção dos moradores, que agradeciam pelo fato de que o local estava fechado no momento da chuva forte. Os jogos de futsal e vôlei costumam ocorrer todas as noites.

Algumas vinícolas que têm a sede no Travessão Alfredo Chaves também sofreram com os estragos. Foi o caso da Terrasul Vinhos Finos, onde as pipas que ficam na parte externa foram derrubadas com a força do vento, e da Bebber, que teve o setor de estocagem quase totalmente destruído.

— Só amanhã (terça) vamos ter uma noção maior do tamanho do estrago — diz Rafael Bebber, um dos diretores da empresa.

Ao longo da noite, Brigada Militar, o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e servidores municipais estão trabalhando para entregar lonas para os moradores que tiveram suas casas atingidas, além de orientar o trânsito e os pedestres devido à quantidade de fios de energia caídos no chão.