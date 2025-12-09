Geral

Instabilidade climática 
Notícia

"Vi árvores sendo arrancadas e voando longe, telhados de vizinhos vieram parar aqui", conta moradora sobre temporal no interior de Flores da Cunha

Cerca de 15 casas ficaram destelhadas na localidade de Travessão Alfredo Chaves. Duas vinícolas registraram danos na estrutura. Igreja e quadra de esportes da comunidade também tiveram os telhados danificados 

Andrei Andrade

