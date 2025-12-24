Geral

Manutenção do serviço
Notícia

Vereadores autorizam concessão de subsídios de até R$ 14,4 milhões ao transporte coletivo de Caxias do Sul

Projetos do Executivo foram aprovados nesta terça-feira. A previsão é de que haja um aumento de 20% no preço das passagens a partir do ano que vem

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS