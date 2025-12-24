Vereadores autorizam concessão de subsídios de até R$ 14,4 milhões ao transporte coletivo de Caxias do Sul

Hoje a passagem custa R$ 5,45 com pagamento via cartão Caxias Urbano. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Câmara de Vereadores aprovou, por maioria, dois projetos de lei do poder Executivo que tratam da concessão de subsídio tarifário ao transporte coletivo de Caxias do Sul. As deliberações ocorreram em sessão extraordinária nesta terça-feira (23).

Uma das matérias (PL 316/2025) autoriza a destinação de até R$ 10,25 milhões ao serviço para o exercício de 2026. Segundo a prefeitura, o valor é utilizado especialmente para reduzir o impacto financeiro sobre os passageiros e para manter linhas que atendem o interior do município.

Ainda assim, a previsão é de que haja um aumento de 20% no preço das passagens a partir do ano que vem. O bilhete deverá custar R$ 6,50 (atualmente é R$ 5,45) para quem paga por meio do cartão Caxias Urbano, e R$ 9 (hoje é R$ 7,50) para pagamento em dinheiro.

A outra proposta acolhida (PL 317/2025) garante o aporte de até R$ 4,17 milhões por ano ao transporte coletivo, com recursos do orçamento e do Fundo Municipal de Transportes (Funtran). O objetivo é custear a isenção de tarifa às famílias em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico e manter o transporte especial porta a porta para pessoas com deficiência.