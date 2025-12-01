Geral

105 bichos no local
Notícia

Verba de R$ 300 mil repassada pelo Ministério Público ao UCS Zoo, em Caxias, vai custear alimentação de animais por dois anos

A verba será concedida a partir do encerramento de um processo por crime ambiental, que resultou em indenização

Gabriela Alves

