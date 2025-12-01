Verba de R$ 300 mil repassada pelo Ministério Público ao UCS Zoo, em Caxias, vai custear alimentação de animais por dois anos

O Zoológico da UCS, em Caxias do Sul, reabriu para a comunidade em dezembro de 2024. Bruno Zulian / Divulgação

O zoológico da Universidade de Caxias do Sul (UCS) foi contemplado com uma verba de R$ 300 mil, repassada pelo Ministério Público (MP), a partir do encerramento de um processo por crime ambiental que resultou em indenização. A doação equivale ao custeio da alimentação dos 105 animais que estão no espaço por dois anos.

O valor será concedido em três parcelas. A primeira já foi destinada ao zoológico. O coordenador do UCS Zoo, Leandro Ribas, destaca que o Ministério Público é um parceiro fundamental para a manutenção das atividades no espaço:

— Em 2024, (o MP) destinou R$ 330 mil, valor que foi utilizado nas obras de revitalização. O novo montante será extremamente útil para fornecer a alimentação para os animais — explica Ribas.

O encaminhamento do valor foi feito pelo promotor João Francisco Ckless Filho, que foi recepcionado pelo reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech, na última semana.

Visitação

Fechado para visitação pública desde março de 2020, o zoológico da UCS, em Caxias do Sul, reabriu para a comunidade em dezembro de 2024.