Geral

Infraestrutura
Notícia

Veranópolis recebe R$ 3,8 milhões para reconstrução de quatro pontes

As estruturas foram destruídas pela tragédia climática de maio do ano passado. Segundo o prefeito Cristiano Valduga Dal Pai, processo licitatório deve ser concluído no primeiro trimestre de 2026

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS