Veranópolis recebe R$ 3,8 milhões para reconstrução de quatro pontes

A prefeitura de Veranópolis informou que o governo federal enviará, por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, R$ 3,8 milhões ao município para obras de infraestrutura. Os valores serão destinados à reconstrução de quatro pontes no município.
Todas as estruturas que serão reconstruídas foram levadas pela tragédia climática de maio do ano passado. Com os recursos confirmados, serão construídas quatro pontes em concreto, garantindo mais segurança e durabilidade às vias.
Assim, serão contempladas a ponte da comunidade 7 de Setembro, as duas pontes da estrada que liga à Usina Velha e a ponte da estrada de acesso à comunidade de Nossa Senhora da Glória.
Em publicação nas redes sociais, o prefeito Cristiano Valduga Dal Pai afirmou que a meta é que todo o processo licitatório seja concluído no primeiro trimestre de 2026, permitindo o início das obras "o quanto antes".