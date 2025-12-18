Veja quais foram os projetos contemplados pelo financiamento do turismo em Caxias do Sul

O Parque Mário Bernardino Ramos, também conhecido como Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva, é um dos locais que recebem as atividades de grande porte de Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul (Sturde) divulgou nesta quinta-feira (18) quais foram os projetos contemplados na primeira edição do Financiamento Municipal do Turismo (Fintur). Em novembro foi informado o número de inscritos, mas eles ainda precisavam passar pelos trâmites internos para confirmação.

Os projetos contemplados foram todos dos segmentos de eventos, sendo eles:

Instituto Bruno Segalla, com o projeto “Percurso de Monumentos de Bruno Segalla”;

Ana Almeida Arquivos e Acervos Ltda, com “Na Trilha do Patrimônio Industrial – São Pelegrino”;

Agência de Viagens Arte do Turismo, com o projeto “Andiamo Bus”;

Instituto Hércules Galló, com “Museu do Território em Galópolis”.

Os quatro projetos podem receber o valor máximo de R$ 40 mil cada, como definido no edital. Conforme Rafael dos Santos, do comitê do Fintur, o montante ainda pode reduzir, mas, como houve poucos participantes, o valor que sobrar dos R$ 421 mil destinados para o certame será devolvido ao município.