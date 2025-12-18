Geral

Fomento
Notícia

Veja quais foram os projetos contemplados pelo financiamento do turismo em Caxias do Sul

As atividades beneficiadas foram divulgadas nesta quinta-feira (18). Todas são do segmentos de eventos e podem receber até R$ 40 mil cada 

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS