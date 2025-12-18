Veja quais foram os projetos contemplados pelo financiamento do turismo em Caxias do Sul

A Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Caxias do Sul (Sturde) divulgou nesta quinta-feira (18) quais foram os projetos contemplados na primeira edição do Financiamento Municipal do Turismo (Fintur). Em novembro foi informado o número de inscritos, mas eles ainda precisavam passar pelos trâmites internos para confirmação.
Os projetos contemplados foram todos dos segmentos de eventos, sendo eles:
- Instituto Bruno Segalla, com o projeto “Percurso de Monumentos de Bruno Segalla”;
- Ana Almeida Arquivos e Acervos Ltda, com “Na Trilha do Patrimônio Industrial – São Pelegrino”;
- Agência de Viagens Arte do Turismo, com o projeto “Andiamo Bus”;
- Instituto Hércules Galló, com “Museu do Território em Galópolis”.
Os quatro projetos podem receber o valor máximo de R$ 40 mil cada, como definido no edital. Conforme Rafael dos Santos, do comitê do Fintur, o montante ainda pode reduzir, mas, como houve poucos participantes, o valor que sobrar dos R$ 421 mil destinados para o certame será devolvido ao município.
Participaram do edital pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que têm atividades voltadas ao turismo, possuem registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas que atuam no turismo, e o Alvará Turístico Municipal emitido pela Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico.