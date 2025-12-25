Veja o que abre e o que fecha no feriado de Natal em Caxias do Sul

Nesta quarta (24), véspera de Natal, e quinta-feira (25), feriado de Natal, alguns supermercados, shoppings e serviços públicos de Caxias do Sul terão alterações nos horários de funcionamento.
Confira a seguir os horários divulgados oficialmente pelos estabelecimentos e programe-se:
Shoppings
Prataviera:
Natal (25)
- Fechado
Villagio Caxias:
Natal (25)
- Operações essenciais: 11h às 22h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação
Zaffari Bourbon (San Pellegrino):
Natal (25)
- Lojas abrem de forma opcional das 14h às 20h
- Praça de alimentação abre de forma opcional das 11h às 20h
- Cinema: conforme a programação
Supermercados
Andreazza:
Natal (25)
- Fechado
Carrefour:
Natal (25)
- Fechado
Zaffari:
Natal (25)
- Fechado
Fort Atacadista
Natal (25)
- Fechado
Vantajão Atacado
Natal (25)
- Fechado
Serviços Públicos da prefeitura:
Nas semanas do Natal e do Ano-Novo, além dos feriados, a prefeitura terá dias de ponto facultativo. Os setores administrativos e os serviços não essenciais estarão fechados, em sua maioria, de 25 a 28 de dezembro e de 31 a 4 de janeiro. Confira:
- Secretaria de Obras: plantão nos telefones (54) 99646-2002, (54) 98156-8024 ou (54) 98434.6870
- Codeca: funcionamento normal.
- Trânsito: plantão pelo 118
- Guarda Municipal: plantão pelo 153
- FAS: plantão pelo telefone (54) 98404.9921
- Samae: Plantão nos telefones 115 ou 0800 772-8600.
- Saúde: expediente normal nos serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Novo Amanhã e Reviver.
- UBSs: fechadas nos dias 25, 26 e 31 de dezembro; 1º e 2 de janeiro de 2026. Agenda+ também não terá serviço nestes. Os atendimentos retornam na segunda-feira (5/1) em horário normal.
- Hemocs: atenderá apenas hospitais em regime de plantão. Porém, nos sábados 27/12 e 3/1 (8h às 12h), haverá atendimento em horário normal.
- Sala do Empreendedor: fechada.
- Alô Caxias: não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias;
- Conselhos Tutelares Macrorregiões 1 e 2: o atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620-7633
- Estacionamento Rotativo: cobrança suspensa, uso gratuito.