Veja o que abre e o que fecha no feriado de Natal em Caxias do Sul

Nesta quarta (24), véspera de Natal, e quinta-feira (25), feriado de Natal, alguns supermercados, shoppings e serviços públicos de Caxias do Sul terão alterações nos horários de funcionamento.

Shoppings

Prataviera:

Villagio Caxias:

Zaffari Bourbon (San Pellegrino):

Supermercados

Andreazza:

Carrefour:

Zaffari:

Fort Atacadista

Vantajão Atacado

Serviços Públicos da prefeitura:

Nas semanas do Natal e do Ano-Novo, além dos feriados, a prefeitura terá dias de ponto facultativo. Os setores administrativos e os serviços não essenciais estarão fechados, em sua maioria, de 25 a 28 de dezembro e de 31 a 4 de janeiro. Confira: