Geral

Pelo SUS
Notícia

Vacinação contra o vírus causador da bronquiolite começa sexta-feira em Caxias do Sul

Imunizante é destinado para grávidas, a partir da 28ª semana de gestação. A intenção é que os bebês já nasçam imunizados contra a doença

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS