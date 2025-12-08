Vacinação contra o vírus causador da bronquiolite começa sexta-feira em Caxias do Sul

A aplicação é feita em dose única. José Luís Zasso / Divulgação

A vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), causador da bronquiolite, estará disponível a partir da sexta-feira (12) nas unidades básicas de saúde (UBS's) de Caxias do Sul. O imunizante é destinado a grávidas, a partir da 28ª semana de gestação, de forma gratuita.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as cerca de 1,3 mil doses foram distribuídas conforme o número de gestantes vinculadas a cada unidade. A exceção é para o postinho Alvorada, cuja câmara de refrigeração está em conserto. Moradoras desta região devem procurar a UBS São Caetano.

A aplicação é feita em dose única, independentemente da idade, do peso ou do histórico prévio de vacinas. Para receber o imunizante, é preciso apresentar Cartão SUS, documento com foto e CPF e cartão da gestante.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, foram destinadas 3.674 doses para os municípios da 5ª Coordenadoria Regional da Saúde (5ª CRS). Em Farroupilha, a aplicação começou nesta segunda-feira (8), em todas as UBS's da cidade.