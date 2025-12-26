UPA Central de Caxias do Sul é habilitada pelo Ministério da Saúde e irá receber R$ 3,6 milhões por ano. Porthus Junior / Agencia RBS

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central de Caxias do Sul foi habilitada pelo Ministério da Saúde e está apta a receber recursos do governo federal. A medida foi oficializada por meio da publicação de uma portaria (nº 9.711) no Diário Oficial da União, na quarta-feira (24).

O documento estabelece um montante anual de R$ 3,6 milhões a ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) de Caxias. A transferência dos valores irá ocorrer por meio de parcelas mensais de R$ 300 mil, provenientes do Fundo Nacional de Saúde, a partir de 2026.

— É uma alegria, é um sonho transformado em realidade. Foi a minha prioridade. Desde que ela foi aberta, a gente deixava de receber esse valor e dependia dos cofres do município. Agora eu quero ampliar o atendimento da psiquiatria da UPA Central — diz Rafael Bueno, secretário de Saúde de Caxias.

Conforme o Ministério da Saúde, a qualificação será válida por três anos, com a possibilidade de renovação mediante nova avaliação no futuro.

A portaria indica que os aportes terão como finalidade o custeio de ações e serviços de média e alta complexidade para atenção à saúde da população na UPA.

— Agora, na próxima semana, a gente vai solicitar também a habilitação do governo estadual. Para solicitar recurso estadual, a gente precisava dessa habilitação a nível federal. Então a gente vai ter a complementação do SUS Gaúcho, que a gente já está recebendo na UPA Zona Norte, o que possibilitou abrir também a traumatologia — diz Bueno.

Relembre

A UPA Central foi inaugurada de forma incompleta em 2019 e tinha a habilitação impedida por não completar processos burocráticos exigidos pelo Ministério da Saúde. Um exemplo é o PPCI do prédio, que não havia sido feito quando o estabelecimento — antigo Postão 24 Horas — foi reaberto após reformas naquele ano.