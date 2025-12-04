Uma das aves de rapina mais raras do Brasil, águia-cinzenta é salva por veterinários em Gramado

Ler resumo

Animal precisou ter uma asa amputada em cirurgia para sobreviver. Gabriel Costa / Agencia RBS

Uma águia-cinzenta, uma das aves de rapina mais raras do Brasil, foi salva por veterinários de Gramado após ser resgatada em estado crítico no município de São Francisco de Paula. O animal sofreu uma descarga elétrica após tocar em cabos de energia elétrica e precisou ter uma asa amputada para sobreviver, mas já está em plena recuperação.

Veterinário Renan Stadler (D) medicou a ave. Gabriel Costa / Agencia RBS

— O caso aconteceu no dia 24 de novembro, quando um amigo de São Francisco de Paula fez uma chamada de vídeo comigo mostrando um animal que ele encontrou na rua, caído e ferido. Quando vi, logo identifiquei que se tratava de uma raridade, uma espécie que muitos pesquisadores e veterinários passam a vida sem ver — conta o médico veterinário Renan Alves Stadler, responsável pela cirurgia e tratamento da ave.

A equipe fez contato com a Divisão de Fauna, da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), para informar o caso e solicitar a permissão de atendimento, que ocorreu de forma gratuita. A ave passou por uma cirurgia de mais de uma hora de duração. Ela apresentava sinais de fraqueza e fome e estava com uma asa necrosada:

— No momento em que tivemos que amputar a asa, corremos risco de perder o animal. Mas ela logo reagiu aos medicamentos e à alimentação forçada, então recuperamos a esperança de salvá-la — explica o médico.

Renan, Leonardo e Itainara durante a limpeza da cicatrização da águia. Gabriel Costa / Agencia RBS

A águia-cinzenta (urubitinga coronata) é uma espécie considerada em perigo de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente. Segundo o ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), existem menos de mil exemplares desse animal no Brasil. Ela é encontrada em regiões de serra e de altitude em toda a América do Sul, e pode chegar ao peso de 3,5kg, com envergadura de cerca de dois metros. No Rio Grande do Sul, a região dos Aparados da Serra é o habitat natural.

Ave ficou gravemente ferida, mas já se recupera plenamente para ser destinada a um local ainda a ser definido pela Sema-RS Gabriel Costa / Agencia RBS

A águia resgatada está em plena recuperação na clínica veterinária do Renan, onde deve permanecer até o final do ano enquanto o governo doEstado avalia locais para destinação. Segundo a Sema, o animal vai precisar viver em cativeiro e isolado de outras espécies, se acostumando cada vez mais com o contato humano. Um local apropriado será avaliado e indicado em breve.