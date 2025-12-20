Geral

Luto
Notícia

Um dos grandes nomes da fotografia de Caxias do Sul, Vasco Rech morre aos 88 anos

Profissional ficou conhecido pelo trabalho como perito fotográfico e atuação na imprensa. Para o Jornal Pioneiro, teve publicações entre as décadas de 1960 e 1980. Despedida ocorre neste sábado (20)

Bruno Tomé

