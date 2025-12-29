Última semana do ano começa com clima instável e alerta para deslizamentos de terra em Caxias do Sul 

Previsão indica que 2025 irá despedir com instabilidade. Ulisses Castro / Agencia RBS

Temperaturas elevadas, sol entre nuvens alternado com chuva e possibilidade de temporais. Assim como no fim de semana, a última semana de 2025 começa de forma instável na Serra Gaúcha.

Conforme climatologistas do Climatempo, o transporte de umidade da Amazônia para a região Sul segue favorecendo a instabilidade na região nesta segunda-feira (29), bem como em todo o Estado.

A variação do clima coloca Caxias do Sul em alerta para deslizamentos de terra. A Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgou nas redes sociais um aviso sobre o risco moderado de desmoronamentos nesta segunda.

Conforme a Defesa Civil de Caxias do Sul, o perigo se concentra em áreas de encosta e margens de rios. Entre elas estão os bairros e localidades Planalto, Vila Lobos, Vila Oliva, Reolon, Paraíso Cristal, Fátima Alto, Parque Oásis e Cannion.

— Até o momento não houve nenhuma movimentação, mas com o encharcamento do solo é possível alguma queda, sim. Estamos acompanhando a situação — pontua o coordenador da Defesa Civil de Caxias do Sul, tenente Armando da Silva.

Leia Mais Caxias do Sul registra o terceiro maior volume de chuva no RS neste sábado

Chuva deve persistir até a virada

A oscilação entre sol com nuvens e chuva se manterá até a quinta-feira (31). A tendência observada pelos climatologistas é que as pancadas de chuva mais fortes, com rajadas e eventual granizo se concentrem na região nordeste.