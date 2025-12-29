Geral

Última semana do ano começa com clima instável e alerta para deslizamentos de terra em Caxias do Sul 

Defesa Civil emitiu aviso para esta segunda, com risco moderado de deslizamentos em bairros e localidades próximos a encostas e margens de rios. Instabilidade deve seguir até a quinta-feira (31), com alternância de períodos de sol com nuvens e pancadas de chuva 

