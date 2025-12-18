Universidade de Caxias do Sul amplia vagas no curso de Medicina e passa a ofertar 124 ingressos anuais

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) vai ampliar, a partir de 2026, a oferta de vagas no curso de graduação em Medicina. A instituição foi autorizada a disponibilizar 24 novas vagas, conforme a Portaria nº 903, de 12 de dezembro, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do Ministério da Educação (MEC).
Com a ampliação, o número de vagas anuais do bacharelado passa de cem para 124, distribuídas entre os vestibulares de verão e inverno.
O último processo seletivo para o curso ocorreu em 23 de novembro. A universidade projeta a realização de um novo vestibular no início de 2026, quando devem ser ofertadas 12 das novas vagas, com início das aulas no semestre letivo que começa no final de fevereiro.
As demais vagas adicionais serão disponibilizadas no vestibular de inverno de 2026.