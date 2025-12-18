Universidade de Caxias do Sul amplia vagas no curso de Medicina e passa a ofertar 124 ingressos anuais

Claudia Velho / Divulgação

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) vai ampliar, a partir de 2026, a oferta de vagas no curso de graduação em Medicina. A instituição foi autorizada a disponibilizar 24 novas vagas, conforme a Portaria nº 903, de 12 de dezembro, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do Ministério da Educação (MEC).

Com a ampliação, o número de vagas anuais do bacharelado passa de cem para 124, distribuídas entre os vestibulares de verão e inverno.

O último processo seletivo para o curso ocorreu em 23 de novembro. A universidade projeta a realização de um novo vestibular no início de 2026, quando devem ser ofertadas 12 das novas vagas, com início das aulas no semestre letivo que começa no final de fevereiro.